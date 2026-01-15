ETV Bharat / state

देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, कैसी है तैयारी नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं. हर बार की तरह इस बार भी सीएम नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण बेतिया से करेंगे. इस बार यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है.

समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार : कल 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया पहुंचेंगे. बेतिया में जीविका दीदियों के मिलेंगे और उसने जनसंवाद भी करेंगे. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे. इसके लिए बेतिया बड़ा रमना मैदान में मंच बनाया गया है.

समृद्धि यात्रा की तैयारी (Etv Bharat)

पश्चिम चंपारण को बड़ी सौगात देंगे CM : प्रगति यात्रा के दौरान हुए शिलान्यास, उद्घाटन की समीक्षा भी सीएम करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस समृद्धि यात्रा से पश्चिम चंपारण को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुमारबाग के बियाडा परिसर में आयेंगे. जहां दो-दो हेलीपैड बनाए गये हैं. सीएम नीतीश कुमार बियाडा को 125 एकड़ जमीन सुपुर्द करेंगे.

उद्यमियों से करेंगे मुलाकात : कुमारबाग का बियाडा परिसर अब स्पेशल इकनॉमिक जोन के नाम से जाना जाएगा. यहां पर छोटे-बड़े उद्योग लगाए जायेंगे. सीएम नीतीश कुमार बियाडा परिसर में चला रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे. उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए. बिहार के विकास और समृद्धि के लिए सीएम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे.