सीतामढ़ी को नीतीश कुमार ने दी कई बड़ी सौगातें, 41 योजनाओं का शिलान्यास और 26 का उद्घाटन
समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पढ़ें
Published : January 19, 2026 at 12:37 PM IST
सीतामढ़ी: समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सीतामढ़ी के बेलसंड में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. सीएम नीतीश ने 346 करोड़ रुपये से निर्माण होने वाली 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208.12 करोड़ के लागत से पूरी हुई 26 योजनाओं का उद्घाटन किया है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में क्रियान्वित विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, निरीक्षण व जनसंवाद किया. उक्त सभी कार्यक्रम बेलसंड में आयोजित हुई. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे.
चंदौली पुल का उद्घाटन और निरीक्षण: मुख्यमंत्री पटना से हेलीकॉप्टर से बेलसंड पहुंचे थे. इस दौरान पहले कार्यक्रम के रूप में सीएम ने 7089.38 लाख रूपये से बने बेलसंड-मीनापुर पथ के चंदौली घाट पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल व पहुंच पथ निर्माण का उद्घाटन किया.
बागमती तटबंध का निरीक्षण: फिर बागमती तटबंध का निरीक्षण कर हितनारायण उच्च विद्यालय चंदौली के लिए प्रस्थान किया. हितनारायण उच्च विद्यालय में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण आधारित बने नक्षत्र वाटिका व पुस्तकालय का उद्घाटन किया.
स्टॉल्स का निरीक्षण: इस परिसर से ही सीएम नीतीश कुमार ने जिले की योजनाओं का समेकित रूप से शिलान्यास व उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया.
बोधायन लाइव क्लासेस को भी सीएम ने देखा: समृद्धि यात्रा के क्रम में सीएम ने सीतामढ़ी में संचालित बोधायन ऑनलाइन लाइव क्लासेस की विशेषता व इसकी उपयोगिता को भी देखा. डीएम रिची पांडेय के पहल पर शुरू की गयी बोधायन क्लासेस का संचालन प्रतिभावान शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें माध्यमिक के छात्र-छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम को लाइव पढ़ाया जाता है.
सीएम ने इस योजनाओं का किया शिलान्यास : अगर बात करें सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए योजनाओं के शिलान्यास की तो भवन निर्माण विभाग में 321.93 करोड़ की 37 योजनाओं का शिलान्यास किया गया. वहीं स्वास्थ्य विभाग 6.30 करोड़ से एक योजना, अल्पसंख्यक कल्याण में 8.85 करोड़ की लागत से 1 योजना, पुल निर्माण निगम में 7.85 करोड़ में 1 योजना और एलएईओ पुपरी में 1.7 करोड़ की लागत से 1 योजना का शिलान्यास किया गया.
नीतीश कुमार ने इस योजनाओं का किया उद्घाटन: पुल निर्माण निगम में 80.44 करोड़ की लागत से 2 योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया. वहीं स्वास्थ्य विभाग में 2.55 करोड़ की लागत से 5 योजना का उद्घाटन किया गया.
एलएईओ पुपरी में 28.94 लाख की 1 योजना, एलएईओ सीतामढ़ी के लिए 9.30 करोड़ में 3 योजना, पथ निर्माण विभाग में 89.32 करोड़ में 2 योजना, भवन निर्माण निगम 4.69 करोड़ में 1 योजना, ग्रामीण कार्य विभाग में 5.79 करोड़ में 6 योजना और पुलिस भवन निर्माण निगम में 16.19 करोड़ की 6 योजनाओं का उद्घाटन किया गया.
चाक-चौबंद सुरक्षा: समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचे मुख्यमंत्री के परिभ्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सभी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया था. इसके लिए कार्यक्रम स्थल से लेकर सभी चौक-चौराहों पर दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था.
डीएम रिची पांडेय और एसपी अमित रंजन ने सोमवार की सुबह भी हितनारायण उच्च विद्यालय में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग कर उन्हें कई आवश्यक निर्देश दिये थे. डीएम व एसपी ने भीड़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश के साथ तैनात किया था.
जांच के बाद प्रवेश की अनुमति: बेलसंड एसडीओ व एसडीपीओ को विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी थी. वहीं डीएसपी ट्रैफिक को यातायात व्यवस्था पर नजर रखने का निर्देश था. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले सभी लोगों का सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी. इसके लिए बेलसंड एसडीओ व एसडीपीओ को जिम्मेवारी सौंपी गयी.
इसके अलावे कार्यक्रम स्थल, प्रवेश व निकास द्वार, सेफ हाउस व ग्रीन रूम समेत अन्य स्थानों पर स्वान दस्ता, मेटल डिटेक्टर व डीप सर्च मेटल डिटेक्टर द्वारा जांच किया गया. इसके अलावे वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी से भी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.
