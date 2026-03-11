अररिया-किशनगंज में नीतीश की समृद्धि यात्रा, बोले- 'केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ रहा बिहार, टॉप राज्यों में होगा शामिल'

अररिया-किशनगंज में नीतीश की समृद्धि यात्रा, बोले- 'केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ रहा बिहार, टॉप राज्यों में होगा शामिल'
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत अररिया और किशनगंज पहुंचे. कई योजनाओ की सौगात दी. पढ़ें खबर
Published : March 11, 2026 at 8:17 PM IST
अररिया/किशनगंज : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समृद्धि यात्रा के तहत अररिया और किशनगंज पहुंचे. जहां सीएम नीतीश ने जिले वासियों को करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी है. यह दौरा बिहार के विकास को नई गति प्रदान करने वाली समृद्धि यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.
अररिया पहुंचे नीतीश कुमार : अररिया में नीतीश कुमार हवाई मार्ग से पुलिस केंद्र पहुंचे. यहां उन्होंने 54 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक पुलिस लाइन के नए भवन का उद्घाटन किया. यह पुलिस लाइन 35 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल, स्कूल, महिला और पुरुष बैरक, पारिवारिक आवास, अधिकारियों-कर्मियों के लिए आवास और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास शामिल हैं. जिससे जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस सुविधाओं में मजबूती आएगी.
नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन : इसके बाद मुख्यमंत्री, सड़क मार्ग से अररिया आरएस पहुंचे. जहां उन्होंने 29.6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एएनएम-जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान (नर्सिंग कॉलेज) का उद्घाटन किया. यह संस्थान अक्टूबर 2017 में शिलान्यास के बाद अब शुरू हो रहा है. हर साल यहां लगभग 200 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. यह स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा. खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बनाने का मौका मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी.
छात्रों के साथ किया संवाद : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी दुग्ध परियोजना पुर्णिया अंतर्गत अररिया सेंटर का शुभारंभ किया और दुग्ध अपुर्तिकर्ताओं से संवाद किया. इसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रों और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य छात्रावासों के छात्रों के साथ संवाद किया. मुख्यमंत्री अररिया कॉलेज स्टेडियम पहुंचे. जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
'बिहार का हो रहा समग्र विकास' : नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की जानकारी दी और अररिया के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने लोगों को वर्ष 2005 से पहले की सरकार और राज्य की बदहाल व्यवस्था के बारे में भी बताया. कहा कि आज बिहार में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ बढ़ी हैं तथा युवाओं के सामने रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं. राज्य की महिलाएं सशक्त हो रही हैं.
बिहार में विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने हेतु शुरू की गई समृद्धि यात्रा के क्रम में आज अररिया एवं किशनगंज जिले का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण किया।— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 11, 2026
अररिया में 331 करोड़ रु॰ की लागत की 6 योजनाओं का शिलान्यास, 157 करोड़ रु॰ की लागत… pic.twitter.com/nIIhRx7eIY
''मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक अररिया जिले में 5 लाख 35 हजार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आरंभिक पूंजी के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं. अगले 5 वर्षों में जिले के विकास के लिए अनेक कार्य कराए जाएंगे.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
'देश के टॉप राज्यों में बिहार शामिल होगा' : सीएम नीतीश कुमार ने कहा महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने काफी काम किया. 35 फीसदी पुलिस में आरक्षण कर दिया, ऐसा पूरे देश में नहीं है. स्वयं सहायता समूह को देखकर 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जीविका शुरू किया गया. रोजगार के लिए अत्यधिक अवसर दिया जा रहा है. पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा.
''केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है. मखाना बोर्ड समेत कई योजनाएं मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन. केंद्र के सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है. देश के टॉप राज्यों में बिहार शामिल होगा. बोर्डर रोड एक्सप्रेस वे, पुल पुलिया, इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज का निर्माण हुआ.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
समृद्धि यात्रा का उद्देश्य ही बिहार के सभी जिलों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं और कार्यों का संकल्प लिया था, उसे पूरा कर उन्होंने सिद्ध किया है कि नीतीश सरकार अपने हर संकल्प को अक्षरशः पूरा करती है।… pic.twitter.com/WQ66X7zwUJ— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 11, 2026
अररिया से किशनगंज पहुंचे नीतीश कुमार : वहीं दूसरी तरफ किशनगंज में आयोजित समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटहलडांगी से धर्मकाँटा चौक तक ठाकुरगंज बाईपास पथ के निर्माण कार्य तथा अन्य पथों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन : सीएम ने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर उन्हें किशनगंज की जनता को समर्पित किया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, लाभुकों से संवाद किया तथा कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच चेक का वितरण भी किया.
'सुशासन से समृद्धि' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज के ठाकुरगंज में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से संवाद किया और जिले के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं किशनगंज के विकास को एक नया आयाम देंगी. सुशासन से समृद्धि को साकार करते हुए राज्य सरकार बिहार और बिहारवासियों के उन्नयन के लिए कटिबद्ध है.
ये भी पढ़ें :-
'संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा', सुपौल से लेकर मधेपुरा तक जमकर गरजे नीतीश कुमार