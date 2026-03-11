ETV Bharat / state

अररिया-किशनगंज में नीतीश की समृद्धि यात्रा, बोले- 'केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ रहा बिहार, टॉप राज्यों में होगा शामिल'

नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, जमा खान ( ETV Bharat )

अररिया/किशनगंज : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को समृद्धि यात्रा के तहत अररिया और किशनगंज पहुंचे. जहां सीएम नीतीश ने जिले वासियों को करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी है. यह दौरा बिहार के विकास को नई गति प्रदान करने वाली समृद्धि यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. अररिया पहुंचे नीतीश कुमार : अररिया में नीतीश कुमार हवाई मार्ग से पुलिस केंद्र पहुंचे. यहां उन्होंने 54 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक पुलिस लाइन के नए भवन का उद्घाटन किया. यह पुलिस लाइन 35 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल, स्कूल, महिला और पुरुष बैरक, पारिवारिक आवास, अधिकारियों-कर्मियों के लिए आवास और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास शामिल हैं. जिससे जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस सुविधाओं में मजबूती आएगी. नीतीश कुमार और विजय चौधरी (ETV Bharat) नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन : इसके बाद मुख्यमंत्री, सड़क मार्ग से अररिया आरएस पहुंचे. जहां उन्होंने 29.6 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एएनएम-जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान (नर्सिंग कॉलेज) का उद्घाटन किया. यह संस्थान अक्टूबर 2017 में शिलान्यास के बाद अब शुरू हो रहा है. हर साल यहां लगभग 200 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. यह स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगा. खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बनाने का मौका मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी. छात्रों के साथ किया संवाद : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी दुग्ध परियोजना पुर्णिया अंतर्गत अररिया सेंटर का शुभारंभ किया और दुग्ध अपुर्तिकर्ताओं से संवाद किया. इसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रों और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य छात्रावासों के छात्रों के साथ संवाद किया. मुख्यमंत्री अररिया कॉलेज स्टेडियम पहुंचे. जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. 'बिहार का हो रहा समग्र विकास' : नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की जानकारी दी और अररिया के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने लोगों को वर्ष 2005 से पहले की सरकार और राज्य की बदहाल व्यवस्था के बारे में भी बताया. कहा कि आज बिहार में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ बढ़ी हैं तथा युवाओं के सामने रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं. राज्य की महिलाएं सशक्त हो रही हैं.