'नीतीश ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया तो खुदको जला लेंगे' CM हाउस के बाहर हंगामा

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जदयू में खलबली मच गई है. महिला कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि अगर ऐसा हुआ तो आत्मदाह करेंगे.

Nitish Kumar RS nomination
JDU प्रदेश महासचिव ने दी आत्मदाह की धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
पटना: किसी ने सोचा नहीं था कि राज्यसभा का चुनाव बिहार को इस मोड़ पर पहुंचा देगा, जहां से नीतीश कुमार की राह दिल्ली चली जाएगी. सोशल मीडिया पर खुद नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताते हुए पोस्ट किया है, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं. सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों का पहुंचना लगातार जारी है. बड़ी संख्या में महिला समर्थक भी पहुंची हैं. जदयू प्रदेश महासचिव प्रतिभा सिंह ने तो रोते हुए यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाया गया तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे.

JDU प्रदेश महासचिव ने दी आत्मदाह की धमकी: जदयू प्रदेश महासचिव प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया है. मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. हम महिलाओं की आवाज सीएम नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही है. हम घर से बाहर निकलकर निर्भिकता से काम करते हैं. नीतीश कुमार के चेहरे को जनता ने चुना है. प्रतिभा सिंह के साथ ही अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने भी एक स्वर में आत्महाद की चेतावनी दे डाली है.

जदयू में आक्रोश (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार पर राज्यसभा जाने का दबाव बनाया जा रहा है. क्या को राजदरबार छोड़कर प्रहरी बनने जाएगा? नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा क्या है? पहली बात को उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और अगर है तो नीतीश कुमार जी आप हमारे दर्द को समझिए. आपके लिए हमने मेहनत की है. अब 2030 तक रहिए. अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे."- प्रतिभा सिंह, जदयू प्रदेश महासचि

आक्रोशित लोगों के बीच फंस गए संजय गांधी: वहीं जदयू एमएलसी संजय गांधी के सीएम आवास पहुंचने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की उनकी गाड़ी को किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने बाहर निकाला. कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर ही हमला कर दिया.

सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा: वहीं राज्यसभा के नॉमिनेशन से पहले सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बिहार के डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं. पटना के डीएम और तमाम अधिकारी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं. जदयू कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और सुबह से पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.

सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं ने साजिश की आशंका जतायी: वहीं जदयू के बड़े नेता चाहे ललन सिंह हो विजय कुमार चौधरी हो सबका कहना है कि मुख्यमंत्री का ही फैसला है, मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वही होगा. लेकिन इसके बावजूद जदयू कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हो रही है और इसलिए होली का दिन चुना गया.

नारे लगा रहे कार्यकर्ता: CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है. कार्यकर्ता नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए. वहीं जेडीयू कार्यकर्ता मनोज कुशवाहा ने आरोप लगाया कि, नीतीश कुमार के साथ साजिश की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

