ETV Bharat / state

JDU कार्यालय में ढका गया PM मोदी का चेहरा.. बोले नाराज कार्यकर्ता- 'BJP नेता की नहीं जरूरत..'

JDU कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में पीएम मोदी का चेहरा ढक दिया और कहा 'बीजेपी नेताओं की हमारे कार्यालय में कोई जरूरत नहीं.'

Nitish Kumar Rajya Sabha Election
JDU का पोस्टकार्ड अभियान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 6, 2026 at 12:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी पार्टी कार्यालय में लगी एक पोस्टर में उतारा. पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी थी. नाराज कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के फोटो को काले रंग से ढक दिया और कहा कि बीजेपी नेताओं की JDU कार्यालय में कोई जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची गई है, जनता इसका करारा जवाब देगी.

JDU कार्यकर्ताओं की फूटा गुस्सा: कार्यकर्ताओं का आक्रोश नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही फूट पड़ा था. गुरुवार को भी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की थी. पार्टी कार्यालय में भी तोड़फोड़ किया गया था और शुक्रवार को जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर को ढक दिया गया. नीतीश के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं. उनका कहना है कि जदयू ऑफिस में बीजेपी नेता की क्या जरूरत है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"हम पोस्टकार्ड अभियान चलाएंगे. हमारे नेता नीतीश कुमार हैं. उनका (पीएम मोदी) हम लोग फोटो हटा दिए हैं, उनका कार्यालय में जरूरत क्या है? हमलोग गठबंधन के मजबूत हैं. गठबंधन था और हमलोग लठबंधन नहीं करते हैं. भीतरघात का जनता जवाब देगी. नीतीश कुमार ऐसा पोस्ट नहीं करते हैं. अकाउंट हैक भी होता है. नॉमिनेशन कर दिए तो क्या वापस नहीं होगा, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे."- अभय पटेल, जदयू कार्यकर्ता

'प्रधानमंत्री की तस्वीर की कोई जरूरत नहीं': जदयू कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 2025 से 2030 तक का जनादेश दिया है और उन्हें मुख्यमंत्री तब तक बने रहना चाहिए. लेकिन साजिश के तहत उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है. बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री की तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है.

Nitish Kumar Rajya Sabha Election
जदयू कार्यकर्ता अभय पटेल (ETV Bharat)

शराबबंदी पर खतरा!: जदयू कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खेला हुआ, उसी तरह से बिहार में खेल किया जा रहा है. असल में शराबबंदी समाप्त करने के लिए साजिश की जा रही है.कर्पूरी ठाकुर को भी शराबबंदी लागू करने पर यही जनसंघ के लोग पद से हटा दिए थे और जनसंघ के लोग ही आज बीजेपी बने हुए हैं. पूरा बिहार चाहता है कि नीतीश कुमार को 2025-30 तक जनादेश मिला है तो वही सीएम रहें.

"14 करोड़ बिहारवासियों की नाराजगी है. नीतीश कुमार ने कोई जाति धर्म और व्यक्ति विशेष देखकर विकास नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ बिहार का विकास किया है और 14 करोड़ बिहारियों का विकास किया है. बिहार में शराबबंदी लागू कर नीतीश कुमार ने शांति का वातावरण बनाया है. बीजेपी वाले शराब माफियाओं और जदयू के कुछ नेताओं के साथ मिलकर हजारों-हजार करोड़ में डील किए हैं. साजिश के तहत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है."- वरुण कुमार, जदयू कार्यकर्ता

Nitish Kumar Rajya Sabha Election
जदयू कार्यकर्ता वरुण कुमार (ETV Bharat)

कार्यकर्ता चलाएंगे पोस्टकार्ड अभियान: जदयू कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने 400 का पार नारा दिया था. क्या हुआ महाराष्ट्र की घटना के बाद 300 भी नहीं आया. भाजपा अपने दम पर सरकार भी नहीं बन सकती है. जदयू कार्यालय के बाहर और पटना में कई स्थानों पर नीतीश कुमार से नामांकन वापसी के लिए पोस्टर लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि पोस्टकार्ड अभियान चलाएंगे.

जगह-जगह लगाए गए पोस्टर: जदयू कार्यकर्ताओं की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें कहा गया है नीतीश सेवक कर रहा पुकार नेता करें अपने फैसले पर पुनर्विचार, लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा बर्दाश्त, जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्टकार्ड अभियान में.

ये भी पढ़ें

नीतीश कुमार के 20 साल, एक 'इंजीनियर' के राज्यसभा सफर तक की पूरी कहानी

बिहार का अगला CM कौन? नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए रेस में BJP के ये 4 दिग्गज

Explainer: नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बदलेगा बिहार का पावर सेंटर, सवाल- क्या निशांत बचा पाएंगे जदयू?

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: जाएंगे राज्यसभा, 10 अप्रैल तक बने रहेंगे सीएम

TAGGED:

JDU POSTCARD CAMPAIGN
जदयू पोस्टकार्ड अभियान
नीतीश कुमार
जदयू राज्यसभा विवाद
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.