'हम तो परदेस जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो रेल मंत्री बनें, बहुत परेशानी होती है'

होली के बाद गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही. मजदूरों ने केंद्र सरकार से बेहतर ट्रेन व्यवस्था की मांग की.

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
होली के बाद गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 4:50 PM IST

6 Min Read
गया: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, केंद्र में उनकी भूमिका क्या होगी, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच बिहार के प्रवासी मजदूरों ने एनडीए और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी मांग रख दी है.

दरअसल, होली का त्योहार खत्म होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने काम के स्थानों की ओर लौटने लगे हैं. ऐसे में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. गया जंक्शन भी इससे अछूता नहीं है. यहां यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक है कि ट्रेनों में चढ़ना तक मुश्किल हो गया है. इसी स्थिति को लेकर प्रवासी मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार से बेहतर यात्रा व्यवस्था की मांग की है.

देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

यात्रियों की मांग- नीतीश कुमार बनें रेल मंत्री : होली के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों में 80 से 90 प्रतिशत संख्या प्रवासी मजदूरों की है. गया जंक्शन पर ईटीवी भारत के प्रतिनिधि से बातचीत के दौरान मजदूरों ने अपनी परेशानियां बताते हुए नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाने की मांग की. गया के अतरी प्रखंड के निवासी राजेश यादव महाबोधि एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने कोच में भीड़ दिखाते हुए कहा कि स्थिति बेहद खराब है.

“70 सीट वाले कोच में लगभग 700 लोग यात्रा कर रहे हैं. त्योहार के समय स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमें ठूंस-ठूंस कर भेजा जाता है. अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री बनते हैं तो शायद यह स्थिति सुधर सकती है.”- राजेश यादव, यात्री

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
गया स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

विकास की छवि से उम्मीद : यात्रियों का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की जो छवि बनाई है, वही काम अगर वे केंद्र में रहकर करें तो प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिल सकती है. नवादा जिले के राजेश कुमार, जो महाबोधि एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे, कहते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार के पिछले कामों पर भरोसा है.

रेलवे में बदलाव की उम्मीद : कई यात्रियों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं तो रेलवे में फिर से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्हें रेलवे में सुधार की शुरुआत करने वाले नेताओं में गिना जाता है.

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
होली की छुट्टियों के बाद गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे प्रवासी (ETV Bharat)

IRCTC और तत्काल टिकट की शुरुआत : नीतीश कुमार साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं. उस समय ट्रेन टिकट के लिए लोगों को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और दलाल टिकट बुक कर महंगे दामों पर बेचते थे. इस समस्या को खत्म करने के लिए 3 अगस्त 2002 को IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई. इसके साथ ही तत्काल टिकट प्रणाली भी लागू की गई.

पहले टिकट के लिए रातभर लगती थी लाइन : गया निवासी जयंत कुमार बताते हैं कि पहले टिकट के लिए लोगों को रात से ही लाइन में लगना पड़ता था, फिर भी टिकट कंफर्म होने की गारंटी नहीं होती थी. यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के समय कंफर्म टिकट होने के बावजूद भीड़ और धक्का-मुक्की से परेशानी होती है. किरण देवी बताती हैं कि जनरल बोगी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है.

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
गया स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ (ETV Bharat)

''हम लोगों ने वोट भी नीतीश कुमार के नाम पर दिया था. अगर वे अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो उन्हें रेल मंत्रालय संभालकर प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए.''- जयंत कुमार, यात्री

''जनरल बोगी में जितने लोग बैठे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग खड़े होकर यात्रा करते हैं. कई दिनों से टिकट कंफर्म कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सका. अब मजबूरी में जनरल कोच से जाना पड़ रहा है.''- किरण देवी, यात्री

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
पति के साथ बैठी किरण देवी (ETV Bharat)

रेलवे प्रशासन का दावा : सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है. आरपीएफ गया पोस्ट प्रभारी बनारसी यादव ने बताया कि प्लेटफार्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

''लाउडस्पीकर के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षा और विशेष ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है. आने वाले दो-तीन दिनों में और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरह सतर्क हैं.''- बनारसी यादव, प्रभारी, आरपीएफ गया

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
बनारसी यादव, प्रभारी, आरपीएफ गया (ETV Bharat)

स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़ : होली मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग अपने घर आए थे. अब त्योहार खत्म होते ही वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। गया जंक्शन पर सुबह से रात तक यात्रियों की भारी भीड़ बनी हुई है. सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में देखी जा रही है.

MIGRANT WORKERS DEMAND NITISH KUMAR AS RAILWAY MINISTER
लोग लटक-लटक कर जाने के लिए मजबूर (ETV Bharat)

रविवार को और बढ़ी भीड़ : रविवार को स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्लेटफार्म नंबर 3 और 6 की ओर जाने वाले ओवरब्रिज पर आरपीएफ को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। गया जंक्शन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव खुद मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकालते नजर आए. भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाबोधि एक्सप्रेस में लगभग 500 से अधिक यात्री सफर नहीं कर पाए और उन्हें दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ा.

