सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद कहां रहेंगे, किस आवास में चल रही तैयारी?
सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश कुमार नए आवास में शिफ्ट होने वाले हैं. इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है.
Published : April 1, 2026 at 8:10 AM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई भूमिका में नजर आने वाले हैं. उन्होंने राज्यसभा जाने की तैयारी कर ली है. इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को लेकर भी चर्चा चल रही है. मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार किस आवास में रहेंगे, इसे लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आवास का मुआयना भी किया है.
नए आवास को लेकर तैयारी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने की तैयारी कर चुके हैं. जल्द ही वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं. ऐसे में एक अणे मार्ग स्थित आवास खाली करना पड़ेगा. इन सबके बीच सवाल यह उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का अगला आशियाना कौन सा होगा? नीतीश कुमार कहां रहेंगे. प्रशासनिक स्तर पर इस बाबत तैयारी भी शुरू हो गई है.
सात सर्कुलर रोड में जा सकते हैं नीतीश: आपको बता दें कि सात सर्कुलर रोड आवास की साज सज्जा लंबे समय से चल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पसंदीदा आवास है. जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तब नीतीश कुमार सात सर्कुलर रोड में ही रहते थे. फिर से एक बार नीतीश कुमार इस आवास में जाने की तैयारी कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने आवास का निरीक्षण भी किया है.
मुख्यमंत्री निवास छोड़ने की तैयारी में नीतीश कुमार: सूत्रों के मुताबिक, 7 सर्कुलर रोड वह आवास है जहां नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं. लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियों का संचालन वहीं से होता रहा है. मुख्यमंत्री रहते हुए उनका आधिकारिक निवास 1 अणे मार्ग रहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का परंपरागत सरकारी आवास माना जाता है.
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का मानना है कि नीतीश कुमार जब कभी मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो वह सात सर्कुलर रोड में रहते हैं. सात सर्कुलर रोड को उनके हिसाब से ही बनाया गया है. संभव है कि जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तब उसी आवास में जाएंगे. लंबे समय से आवास को दुरुस्त किया जा रहा है.
"नीतीश कुमार जब भी सीएम पद छोड़े हैं, वे सात सर्कुलर रोड स्थित आवास में रही रहे हैं. वहीं से अपने सारे काम किए हैं. सात सर्कुलर रोड आवास में तैयारी की जा रही है. ऐसे में सीएम पद से इस्तीफा के बाद नीतीश कुमार उसी आवास में रहने वाले हैं." -अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार
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