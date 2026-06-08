हेलीकॉप्टर छोड़ तपती धूप में कार से अचानक कैमूर क्यों पहुंचे नीतीश कुमार? जानें पूरा मामला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक तपती धूप में सड़क मार्ग से कैमूर पहुंच गए. आखिर क्या वजह थी पढ़ें खबर-
Published : June 8, 2026 at 6:36 PM IST
कैमूर: बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार सोमवार को कैमूर पहुंचे. वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की मां का हालचाल लेने पहुंचे थे. दिलचस्प बात ये है कि इस बार पूर्व सीएम हवाई मार्ग से न चलकर चिलचिलाती धूप में सड़क मार्ग द्वारा पटना से कैमूर पहुंचे.
मां का हाल-चाल पूछने पहुंचे: दरअसल जिले के चैनपुर स्थित नौघड़ा गांव में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की मां की तबियत बिगड़ने की सूचना पर नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे थे. पूर्व सीएम के पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
लोगों का जनसैलाब उमड़ा: इस दौरान नीतीश कुमार द्वारा कोई संबोधन नहीं करने से जनता में मायूसी दिखी. स्थानीय लोगों ने कहा कि नीतीश कुछ कहेंगे हम यहीं सुनने आए थे क्योंकि उन्होंने ही बिहार का विकास किया है. इस दौरान लोगों का काफी जनसैलाब उमड़ा दिखा.
वे हमारे अभिभावक: वहीं इस मुलाकात को लेकर मंत्री जमा खान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी बातचीत होती रहती है. मैं उनका बेटा हूं और वे हमारे अभिभावक है. वे हमारे पार्टी मुख्य नेता हैं, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्यार और सम्मान देते हैं.
"बातचीत के दौरान किसी तरह नीतीश जी को पता चला कि मेरी माता जी की तबियत खराब है, यही सुनने के बाद वह आज हमारे घर पहुंचे हुए थे. उन्होंने हम लोगों से मिलकर हालचाल लिया. साथ ही उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दिया." - मोहम्मद जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, बिहार
जनता के प्रति लगाव: मंत्री ने आगे बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम के तहत नहीं आए थे जो कुछ संबोधन करते. वे पार्टी और हमारे गार्जियन हैं इसी अधिकार से हालचाल लेने आए थे और चले गए. जमा खान ने कहा नीतीश कुमार बिहार की जनता से आज भी उतना ही प्यार करते हैं और उनके प्रति लगाव रखते हैं. वे आए और जनता का अभिवादन कर आशीर्वाद लिए और चले गए.
जनता देती है धन्यवाद: जमा खान ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का कार्य किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है, इसके लिए बिहार की जनता हमेशा उन्हें धन्यवाद देती रहेगी. नीतीश कुमार को आज भी बिहार की जनता उतना ही प्यार और सम्मान देती है, और हमेशा देती रहेगी क्योंकि बिहार विकास के जिस पायदान पर खड़ा है वह नीतीश कुमार की देन है.
"नीतीश जी ने उन सभी योजनाओं के बारे में पूछा कि काम कहां तक पूरा हुआ है. जिसके लिए उन्होंने निर्देश दिया था, मैने बता दिया है कि जिन योजनाओं को आपने कैमूर के चैनपुर विधानसभा के लिए पास किया था उसका काम धरातल पर पूरा हो गया है."- मोहम्मद जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, बिहार
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