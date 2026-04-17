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CM की कुर्सी छोड़ने के बाद पहली बार नीतीश कुमार करेंगे JDU विधायकों संग बैठक, जानें क्या है मुद्दा?

तीन दिन बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर

NITISH KUMAR
जेडीयू की बैठक (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 2:40 PM IST

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पटना : मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार 20 अप्रैल को जेडीयू विधायकों की बैठक करने जा रहे हैं. फिलहाल जेडीयू विधायक दल की बैठक को लेकर सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है. बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा. जेडीयू विधायक दल के नेता का चयन भी होना है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी है.

''हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार 20 अप्रैल को 11:00 बजे से विधायकों की बैठक करेंगे. सात सर्कुलर रोड आवास में यह बैठक होगी.''- श्रवण कुमार, वरिष्ठ नेता, जेडीयू

CM पद से नीतीश कुमार ने दिया है इस्तीफा : दरअसल, 10 अप्रैल को नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ली. दिल्ली से पटना लौटने के बाद 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हो गया है.

Nitish Kumar
इसी आवास पर होगी बैठक (ETV Bharat)

JDU विधायक दल की बैठक नहीं हुई है : 14 अप्रैल को भाजपा विधायक दल में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया था. विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें एनडीए का नेता चुना गया था. हालांकि जेडीयू विधायक दल की बैठक उस दिन नहीं हुई थी.

विजय चौधरी का नाम सबसे आगे : नई सरकार में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है लेकिन जेडीयू विधायक दल का नेता कौन होगा अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है. जो जानकारी मिल रही है विजय कुमार चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 20 अप्रैल को होने वाली जेडीयू विधायकों की बैठक में इस पर फैसला होगा.

मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला : मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और बिहार में नई सरकार के बनने पर भी बैठक में चर्चा होगी. जेडीयू विधायक नीतीश कुमार को सर्व सम्मति से आगे सभी फैसला के लिए अधिकृत कर सकते हैं, क्योंकि अभी निशांत को लेकर भी फैसला लेना है और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी फैसला लेना है.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक : जेडीयू विधायकों की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है. जेडीयू में सांगठनिक चुनाव के बाद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने के अंत में हो सकती है. जिसमें नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी.

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