MLC चुनाव के वोटिंग से 16 घंटे पहले नीरज कुमार के पास पहुंचे नीतीश कुमार, दे दिया बड़ा संदेश
नीतीश कुमार 8 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बैठक की. नीरज कुमार से भी मिले. सभी सीटों पर जीत का दावा. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 22, 2026 at 4:31 PM IST
पटना : बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर होने वाली वोटिंग से पहले नीतीश कुमार काफी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं. नीतीश कुमार, पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार नीरज कुमार के आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल लिया.
नीरज कुमार से मिले नीतीश कुमार
चुनाव से ठीक पहले वोटर के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अनंत सिंह लगातार बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार ना नीरज कुमार के साथ हैं ना मेरे साथ. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वह नीरज कुमार के साथ ही खड़े हैं.
चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा
वैसे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे चुनाव की विस्तृत समीक्षा की. चुनाव की मॉनिटरिंग कर रही टीम और पार्टी पदाधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और अहम दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की. मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय के विभिन्न भवनों का मुआयना कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की.
सभी सीटों पर NDA उम्मीदवारों के जीत का भरोसा
नीतीश कुमार ने इस मौके पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ से संगठनात्मक जानकारी ली. राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े से चुनाव-अभियान को लेकर आवश्यक विमर्श किया और जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी आठ सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी.
आवास पर भी की थी मीटिंग
पार्टी कार्यालय आने से पहले नीतीश कुमार ने अपने आवासीय कार्यालय (7 सर्कुलर रोड) पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ एवं मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी से विधान परिषद् की चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा कर सभी सीटों की जानकारी ली थी.
नीरज कुमार के समर्थन में वशिष्ठ नारायण सिंह का संदेश
वहीं दूसरी तरफ मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कल वशिष्ठ नारायण सिंह से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी. उसका वीडियो जारी कर अनंत सिंह ने बयान भी दिया था. उस मुलाकात के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से नीरज कुमार के समर्थन में एक वीडियो जारी किया गया है. एक तरह से इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है.
डैमेज कंट्रोल की कोशिश!
दरअसल, वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं. पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और नीतीश कुमार के सबसे खास लोगों में से एक माने जाते हैं. अनंत सिंह ने जिस प्रकार से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और फिर मुलाकात से संबंधित बयान दिया वह वीडियो खूब वायरल हो रहा था.
उसके बाद पार्टी सतर्क हो गई क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस मुलाकात से नीरज कुमार को नुकसान होने का खतरा दिखने लगा था. इसी कारण वशिष्ठ नारायण सिंह ने डैमेज कंट्रोल के लिए नीरज कुमार के समर्थन में वीडियो जारी किया. कहा कि नीरज कुमार पार्टी के पुराने और निष्ठावान साथी हैं.
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