ETV Bharat / state

MLC चुनाव के वोटिंग से 16 घंटे पहले नीरज कुमार के पास पहुंचे नीतीश कुमार, दे दिया बड़ा संदेश

नीरज कुमार से मिले नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

चुनाव से ठीक पहले वोटर के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अनंत सिंह लगातार बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार ना नीरज कुमार के साथ हैं ना मेरे साथ. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वह नीरज कुमार के साथ ही खड़े हैं.

नीरज कुमार से मिले नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

वैसे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे चुनाव की विस्तृत समीक्षा की. चुनाव की मॉनिटरिंग कर रही टीम और पार्टी पदाधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और अहम दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की. मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय के विभिन्न भवनों का मुआयना कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की.

सभी सीटों पर NDA उम्मीदवारों के जीत का भरोसा

नीतीश कुमार ने इस मौके पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ से संगठनात्मक जानकारी ली. राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े से चुनाव-अभियान को लेकर आवश्यक विमर्श किया और जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी आठ सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी.

जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

आवास पर भी की थी मीटिंग

पार्टी कार्यालय आने से पहले नीतीश कुमार ने अपने आवासीय कार्यालय (7 सर्कुलर रोड) पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ एवं मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी से विधान परिषद् की चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा कर सभी सीटों की जानकारी ली थी.