लालू यादव के पड़ोसी बनेंगे नीतीश कुमार? CM पद से हटने के बाद 7 सर्कुलर रोड में हो सकते हैं शिफ्ट
नीतीश कुमार जब सीएम पद छोड़ेगे तो उनका नया ठिकाना 7 सर्कुलर रोड आवास हो सकता है. ऐसे में वह लालू-राबड़ी के पड़ोसी बन जाएंगे.
Published : March 9, 2026 at 4:51 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 नंबर का प्रेम किसी से छिपा नहीं है. गाड़ी का नंबर भी उनका 7 ही रहता है. सात सर्कुलर रोड आवास का बंगला आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है. भूकंपरोधी भवन बनाया गया है. सुंदर लॉन भी बनाया गया है, जिसमें बंगाल से मंगाकर घास लगाए गए थे. सबसे बड़ी बात कि बंगले के चारों तरफ हरियाली है और लालू प्रसाद यादव इस बंगले के ठीक बगल में ही रहते हैं. इसलिए एक बार फिर से लालू के पड़ोसी बन जाएंगे.
7 सर्कुलर रोड होगा नया ठिकाना: राज्यसभा में नॉमिनेशन करने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोडे़गे, यह तय है. नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि बिहार में भी वह समय देंगे. ऐसे में सरकार की तरफ से उनके लिए 7 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित किया जा सकता है. 7 सर्कुलर रोड बंगला में मीटिंग के लिए आधुनिक हॉल है तो वहीं वेटिंग रूम भी आने वाले अतिथियों के लिए बनाया गया है.
बंगले में सारी सुविधाओं की व्यवस्था: सिक्योरिटी और अन्य स्टाफ के लिए भी पर्याप्त संख्या में क्वार्टर है. जब मुख्यमंत्री यहां रहने आए थे तो उस समय सारी सुविधाओं की व्यवस्था इस बंगले में की गई थी. इसी बंगले में प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ रहते थे. 7 सर्कुलर रोड आवास का बंगला उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी बंगला बगल में. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बंगले से पुराना नाता रहा है और इसी कारण इस बंगले को किसी को आवंटित नहीं किया जाता है.
अभी तक है कि नीतीश कुमार के नाम से कोई लेटर नहीं निकला है लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, उससे पहले उनके नाम से आवंटित कर दिया जाएगा. ऐसी चर्चा है, या फिर नीतीश कुमार के लिए इस बंगले की व्यवस्था किसी अन्य माध्यम से भी की जा सकती है.
इस बंगले से विशेष लगाव: इसी बंगले से बिहार की सत्ता में वापसी की: जदयू के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि नीतीश कुमार का सात सर्कुलर रोड सरकारी आवास से विशेष लगाव रहा है. इसी बंगले से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में फिर से वापसी की थी.
7 सर्कुलर रोड में पहले भी रहे थे नीतीश: 2014 में जब लोकसभा चुनाव में जदयू को केवल दो सीट मिली थी और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, उस समय उन्होंने जीतन राम मांझी पर विश्वास करके मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन जीतनराम मांझी उनके विश्वास पर खरे नहीं उतरे. जिसके बाद उन्हें सत्ता से हटाकर नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन जब 2015 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली, तब जाकर उन्होंने एक अन्ने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट किया था. उस बीच के समय तक वह इसी बंगले में रहे थे.
राबड़ी आवास के बगल में है बंगला: 7 सर्कुलर रोड बंगले की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह बंगला राबड़ी देवी को मिले 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास के ठीक बगल में है. दोनों आवास के बीच केवल 150 मीटर की दूरी है. इसी कारण यह कहा जा रहा है कि लालू यादव के नीतीश कुमार एक बार फिर से पड़ोसी हो जाएंगे.
