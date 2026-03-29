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राज्यसभा सांसद बनने के बावजूद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार और नितिन नबीन?

कार्यक्रम स्थागित कर प्रेम कुमार पटना लौटे: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार दिल्ली में थे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इमरजेंसी कॉल पर उनको दिल्ली से पटना बुला लिया. प्रेम कुमार को दिल्ली में स्वागत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेना था लेकिन बुलावे पर वह अपने तयशुदा कार्यक्रम को छोड़कर पटना आ गए. रविवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार हरकत में दिखे और इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सदन के अंदर आ गए.

रविवार के दिन भी नितिन नवीन के इस्तीफा की खबर आई और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत तमाम कर्मी सुबह 7:00 बजे विधानसभा पहुंच गए. अंतिम क्षणों में नितिन नबीन ने फिर से फैसला बदल लिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया.

कब देंगे इस्तीफा?: मिल रही जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 30 मार्च को इस्तीफा दे सकते हैं और इस बाबत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी भी ही है. नितिन नबीन का इस्तीफा लगातार दूसरे दिन टल गया. शनिवार को भी नितिन नबीन के इस्तीफे की खबर आई थी लेकिन वह विधानसभा नहीं पहुंचे.

पटना: इन दोनों बिहार की राजनीति असमंजस के दौर में है. नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुखिया हैं और उन्होंने राज्यसभा जाने का मन बनाया है. नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के बाद जीत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है. दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और नितिन नबीन को भी राज्यसभा की सदस्यता लेनी है. दोनों नेताओं को सदस्यता लेने से पहले अपने-अपने सदन से इस्तीफा देना है.

क्या बोले स्पीकर?: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि रविवार को हमारा दिल्ली में कार्यक्रम था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे फोन कर पटना बुलाया. मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित करते हुए पटना आने का निर्णय लिया. रविवार को सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा पहुंचने की सूचना थी लेकिन किसी कारणवश वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए.

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार (ETV Bharat)

"अगर कोई राज्यसभा के लिए चुनाव जीत जाता है तो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद 14 दिनों के अंदर उसे एक पद छोड़ना पड़ता है. विधानसभा की नियमावली के मुताबिक अध्यक्ष के समक्ष नेता को खुद मौजूद होकर इस्तीफा देना होता है. अभी समय है. हम उम्मीद करते हैं कि समय से पहले दोनों नेता इस्तीफा कर देंगे."- प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधानसभा

30 मार्च से पहले देना होगा इस्तीफा: दोनों नेताओं के इस्तीफे को लेकर बिहार में इन दिनों राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चा है. नियम का हवाला भी दिया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद नीतीश कुमार का अभी इंतजार कर रहे हैं. 30 मार्च को अंतिम तिथि है और कायदे से दोनों नेताओं को 30 मार्च से पहले अपने-अपने सदन से इस्तीफा कर देना है.

नीतीश कुमार को छोड़ना होगा एमएलसी का पद (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद राज्यसभा/लोकसभा) और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता. हालांकि, चुनाव जीतने के बाद तत्काल इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नेता को निर्वाचन की अधिसूचना (Notification) जारी होने से लेकर लगभग 14 दिन के भीतर किसी एक पद का चयन करना होता है.अगर वह समय पर इस्तीफा नहीं देते, तो उनकी एक सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है.

राज्यसभा सांसद बन चुके हैं नीतीश कुमार और नितिन नबीन (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

सदन के अध्यक्ष को सौंपना होता है इस्तीफा: नितिन नबीन जहां बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, वहीं नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं. दोनों नेताओं को खुद मौजूद होकर सदन के अध्यक्ष या सभापति को इस्तीफा देना होगा. राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए. संसद सत्र के दौरान या राज्यसभा सचिवालय के समक्ष शपथ ली जा सकती है.

पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)

"विधानसभा की नियमावली के मुताबिक अगर कोई सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जाता है और सर्टिफिकेट हासिल करने की तारीख से 14 दिनों के भीतर अगर वह दूसरे पद या सदन से इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है. अगर 30 मार्च तक नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे तो राज्यसभा की उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी इसलिए यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन 30 मार्च को अपने-अपने सदन से इस्तीफा देंगे."- अरुण पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

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