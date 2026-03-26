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Explainer: 5 राज्यों में JDU के चुनाव नहीं लड़ने के 5 कारणों को जानें, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी?

'BJP का प्रेशर था' : हालांकि पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ अलग एंगल से देख रहे हैं. प्रिय रंजन भारती का कहना है कि जेडीयू असम और बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भाजपा दोनों राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है. बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव डाल रही थी कि चुनाव न लड़े, जिससे उसे परेशानी हो. संजय झा ने भाजपा नेताओं से बातचीत भी की थी, लेकिन बीजेपी नहीं मानी. इसलिए जदयू को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा.

दो धरा में हो रही लड़ाई- RJD : कभी नीतीश कुमार के खास रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी का कहना है इस बार लड़ाई दो धरा में हो रही है. एक गांधीवादी को मानने वाले हैं तो दूसरी तरफ गोडसे को मानने वाले हैं. पश्चिम बंगाल में हम लोग मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार गोडसे के पक्ष में हैं.

'कई पहलु रहे' : जब ईटीवी भारत ने राजीव रंजन से पूछा कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं? इसपर उन्होंने कहा कि फैसले लेने के लिए गठबंधन धर्म के साथ पार्टी की जमीनी स्थिति दोनों महत्वपूर्ण तथ्य थे. अभी हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़े, मणिपुर में चुनाव लड़े, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़े, झारखंड में चुनाव लड़े. समय-समय पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे सभी पक्षों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं.

''चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इसलिए हुआ ताकि गठबंधन को ज्यादा लाभ हो और जब हम चुनाव लड़ें तो जीतने के लिए लड़ें. यह फैसला इस बार हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए है. हमारी सांगठनिक तैयारी निरंतरता के साथ लगातार पांचों राज्यों में चलती रहेगी.'' - राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जेडीयू

आधार मजबूत करने पर चुनाव लड़ेंगे- JDU : जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि गठबंधन धर्म के कारण चुनाव नहीं लड़ने का इस बार फैसला लिया गया है. नीतीश कुमार का सपना कैसे पूरा होगा इस पर राजीव रंजन का कहना है कि कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े हैं और आगे हम लोग आधार मजबूत करने का काम करेंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे. जब हमारी पार्टी का आधार और सुदृढ़ होगा जीतने की संभावना प्रबल होगी तो गठबंधन में हम लोग बातचीत कर चुनाव लड़ सकते हैं.

असम और बंगाल में जब भी चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है. अब इस बार गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है तो देखना है कि क्या बीजेपी के समर्थन में भी जेडीयू के नेता चुनाव प्रचार में जाते हैं या नहीं?

20 साल से लगातार मैदान में रहते थे JDU उम्मीदवार : जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पश्चिम बंगाल और असम में हर बार विधानसभा का चुनाव जेडीयू लड़ता रहा है. पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी.

पटना : जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना नीतीश कुमार का इस बार भी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने को अलग कर लिया है. देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है. तिथि की भी घोषणा हो गई है लेकिन इस बार पांच राज्यों में जेडीयू गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है.

''जेडीयू का पांच राज्यों में प्रदर्शन अब अच्छा नहीं रहा है. जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिले. यह भी एक कारण रहा. नीतीश कुमार अब बड़े फैसले नहीं ले रहे हैं. संजय झा और ललन सिंह ही महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं और दोनों का झुकाव बीजेपी की तरफ है. चुनाव में संसाधन भी एक बड़ी चुनौती है. चुनाव प्रचार में बड़ी राशि खर्च होता है.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती (ETV Bharat)

बंगाल-असम में नहीं खुला था खाता : अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं. 2021 में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे. अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में से जेडीयू ने पहले तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन 45 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे. वहीं असम में 126 विधानसभा सीटों में से 37 पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था. दोनों जगह अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.

स्थानीय नेताओं ने की थी बात : वैसे तो पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पश्चिम बंगाल और असम के नेताओं ने मुलाकात भी की थी, लेकिन जेडीयू ने इस बार अपना मन बदल लिया. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के दबाव में पांचों राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जेडीयू का सांगठनिक ढांचा मजबूत नहीं : पांच राज्यों में से असम और बंगाल में पिछले चार विधानसभा चुनाव से जेडीयू ने बहुत कोशिश किया है लेकिन कभी भी एक प्रतिशत भी वोट हासिल नहीं हो पाया. इस बार भी बीजेपी से तालमेल कर कुछ सीट हासिल करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से हुई थी लेकिन बीजेपी गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुई.

असम और पश्चिम बंगाल के जेडीयू नेताओं के अनुसार हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे. अब पार्टी ने फैसला ले लिया है कि चुनाव नहीं लड़ना है. जेडीयू ने लगातार मिल रही हार के बाद बीजेपी से जब तालमेल नहीं हुआ तो गठबंधन धर्म दिखाते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है.

असम का समीकरण : असम में हिंदी भाषी लोगों की आबादी 5% से अधिक है. असम की 25 सीटों पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का काफी प्रभाव है. तिनसुकिया से बिहार के भोजपुर के रहने वाले शिव शंभू ओझा कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं. तिनसुकिया को मिनी बिहार के नाम से भी जाना जाता है. जेडीयू ने 2006 में 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था. सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई . जेडीयू को कुल 12,337 वोटों के साथ 0.1 % वोट मिले.

इसके बाद जेडीयू ने 2011 में सिर्फ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन दोनो सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. जेडीयू को कुल 3,020 वोट मिले. वोट प्रतिशत जीरो रहा. 2016 में 4 उम्मीदवार उतारे थे जहां चारों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में तो जेडीयू का बहुत ज्यादा आधार नहीं है.

WB की स्थिति : वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम और कुर्मी बहुत वोटरों की भूमिका कई सीटों पर महत्वपूर्ण है. बंगाल के जेडीयू नेताओं के अनुसार 2006 में केवल दो सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, सफलता नहीं मिली. उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े जेडीयू नेताओं की तरफ से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. वैसे कुर्मी और मुस्लिम बहुल इलाकों में जेडीयू की तरफ से हर बार सेंध लगाने की कोशिश होती रही लेकिन सफलता नहीं मिली.

केवल तीन राज्यों में है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा : बिहार में पिछले 20 सालों से सत्ता में रहने वाली जेडीयू का बिहार के अलावे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है. इसके अलावा कई राज्यों में जेडीयू चुनाव लड़ता रहा है. कुछ राज्यों में विधायक भी हैं जैसे कि झारखंड में जेडीयू के विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते हैं. जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले इसके लिए कम से कम एक और राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलना जरूरी है. उसके लिए विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अपने उम्मीदवार उतारने होंगे.

फिलहाल पांच राज्यों के चुनाव में जेडीयू ने अपना कदम पीछे कर लिया है. इससे पहले दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से तालमेल किया था. झारखंड में जेडीयू को एक सीट पर सफलता भी मिली है लेकिन यूपी में तालमेल नहीं हो पाया था और वहां अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई.

कोई दल क्यों चाहता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? : किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर कई तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं. देश में एक ही चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है. दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए भूमि/बिल्डिंग, चुनाव प्रचार में ज्यादा स्टार प्रचारक और दूरदर्शन/आकाशवाणी पर मुफ्त समय मिलते हैं.

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