JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे नीतीश कुमार, 19 मार्च को करेंगे नामांकन
बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नीतीश कुमार नामांकन भरेंगे.
Published : March 18, 2026 at 11:13 AM IST
पटना: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में इन दिनों सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया जारी है. प्रदेश अध्यक्ष पद के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे.
निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय: नामांकन की अंतिम तारीख 22 मार्च निर्धारित की गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के अलावा किसी अन्य नेता के नामांकन की संभावना नहीं है. ऐसे में उनका निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है.
पहले से संभाल रहे हैं कमान: गौरतलब है कि 2024 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद से ही नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. अब एक बार फिर वह अगले तीन वर्षों के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, 27 मार्च को चुनाव की तिथि तय की गई है, लेकिन चुनावी स्थिति बनने की संभावना नहीं है. माना जा रहा है कि 22 मार्च को ही उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा.
प्रदेश अध्यक्ष भी बने निर्विरोध: इससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी कोई मुकाबला नहीं हुआ था और उमेश कुशवाहा को लगातार तीसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की जाएगी. यह बैठक 29 मार्च को आयोजित हो सकती है, हालांकि एमएलसी संजय गांधी के अनुसार तिथि में बदलाव संभव है. अंतिम निर्णय राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा.
राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार: सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी की कमान अपने पास ही रखेंगे. फिलहाल वह विधान परिषद के सदस्य हैं और राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं. ऐसे में वह मुख्यमंत्री पद के साथ-साथ विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं.
चुनाव की पूरी प्रक्रिया तय : पार्टी संगठन की ओर से बताया गया था कि यदि इस पद के लिए एक से अधिक नामांकन दाखिल होते हैं, तो 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा. हालांकि पार्टी के भीतर ऐसी संभावना कम मानी जा रही है. जदयू के नेताओं का कहना है कि आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से ही फैसला लिया जाता है. इसलिए इस बार भी निर्विरोध चुनाव की संभावना जताई जा रही है. जिसमें नीतीश का नाम ही आगे है.
राष्ट्रीय स्तर पर होंगे बदलाव: राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार पार्टी संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं. वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को दोबारा यह जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही पार्टी में नए चेहरों और वरिष्ठ नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. कुल मिलाकर, जदयू में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिख रही है और पार्टी की कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में ही रहने वाली है.
ये भी पढ़ें:
- कौन हैं वो 4 विधायक.. जिन्होंने तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को राज्यसभा चुनाव में हरवा दिया?ॉ
- क्या कांग्रेस ने जानबूझकर राज्यसभा चुनाव में RJD को हरवाया? 'बागी' विधायकों के इशारों को समझिये
- राज्यसभा चुनाव के दौरान क्यों दिल्ली में बैठे थे RJD विधायक फैसल रहमान.. बड़ी सच्चाई आई सामने
- 'तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार चुना..इसलिए वोट नहीं किया' कांग्रेस MLA की सफाई
- बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप, पांचों सीटों पर कब्जा