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बिहार में होने वाला है बड़ा खेला! अचानक JDU ऑफिस पहुंचे नीतीश कुमार, फिर संजय झा से भी मिले

नीतीश कुमार जदयू कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे और उसके बाद संजय झा के आवास भी गए, पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar inspected JDU office
नाराज दिखे नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 5:22 PM IST

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पटना: भले ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से दूर हो गए हैं, लेकिन सोमवार को वह फुल एक्टिव मोड में नजर आए. उन्होंने न सिर्फ जदयू कार्यालय का दौरा किया, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की. इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं?

अचानक पहुंचे JDU दफ्तर: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार (6 जुलाई) सुबह से एक्टिव हैं. बिना बताए जनसुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण करने जदयू कार्यालय पहुंच गए. दरअसल सोमवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में पहले से ही सभी मंत्री पहुंचे हुए थे. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार पहले से लोगों की शिकायत सुन रहे थे. उसके बाद नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय का भी निरीक्षण किया.

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नीतीश कुमार ने जतायी नाराजगी: इस दौरान नीतीश कुमार कर्पूरी सभागार में बैठक नहीं करने को लेकर नाराज भी दिखे. नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को कर्पूरी सभागार में भी बैठक करने का निर्देश दिया और कहा कि इतना अच्छा बना दिए हैं, इसमें भी कार्यक्रम कीजिए यह बहुत जरूरी है.

"अरे, बाहर में हम करवाए हैं, कभी यहीं पर बैठकर भी मीटिंग करो. यहां पर करना बहुत जरूरी है. इधर-उधर से लेकर सबकुछ करवा दिए हैं."- नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

अच्छा काम कर रहे हैं- नीतीश कुमार: नीतीश कुमार लगातार पार्टी कार्यालय जाकर देखते रहते हैं कि मंत्री जनसुनवाई कार्यक्रम में आ रहे हैं या नहीं. जदयू कार्यालय के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंच गए. हालांकि कुछ ही देर संजय झा के आवास पर रहे लेकिन संजय झा से कहा की अच्छा काम कर रहे हैं करते रहिए.

Nitish Kumar inspected JDU office
पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे नीतीश (ETV Bharat)

नीतीश के समर्थकों ने लगाए नारे: उसके बाद नीतीश कुमार निकल गए. इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता लगातार नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते रहे. नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण से सभी मंत्री अलर्ट हो गए हैं और जनसुनवाई कार्यक्रम में समय से पहले पहुंच रहे हैं. पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद थे. निरीक्षण के दौरान जिस दिन कोई नेता नहीं दिखते हैं तो नीतीश कुमार उसकी खोज खबर लेने लगते हैं.

Nitish Kumar inspected JDU office
संजय झा के आवास पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कार्यालय में हड़कंप: नीतीश कुमार के इस दौरे से जदयू कार्यालय में हड़कंप मच गया. बिना किसी पूर्व सूचना के नीतीश के पहुंचने से पूरी बिल्डिंग में अफरातफरी का माहौल बन गया. जो नेता और कर्मचारी अपनी जगह पर नहीं थे, सभी आनन-फानन में वापस लौटे.

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