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नीतीश कुमार ने शांतामनी पेपर मिल के विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया

नालंदा: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे. यहां नूरसराय प्रखंड के डोईया में स्थित शांतामनी पेपर मिल के विस्तार परियोजना का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उनके स्वागत में पुष्प गुच्छ भेंट किया. इस मौके पर कई उद्योगपति और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे.

उत्पादन क्षमता में दोगुना इजाफा: सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मिल संचालक अनिल कुमार को बधाई देते हुए कहा कि पुरानी फैक्ट्री का अब बड़ा विस्तार किया गया है. कंपनी प्रबंधन के अनुसार, मिल में सिंगल वायर मशीन से शुरू हुआ उत्पादन अब आधुनिक डबल वायर तकनीक से लैस हो गया है. इससे कागज की गुणवत्ता बेहतर हुई है और 70 से 200 GSM तक के उच्च बर्स्ट फैक्टर वाले ब्राउन क्राफ्ट पेपर का उत्पादन शुरू हो गया है.

कौशलेंद्र कुमार (ETV Bharat)

नालंदा में उद्योगों को बढ़ावा: सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि उनके आने से नालंदा के प्रति उद्योग जगत का लगाव बढ़ा है. कार्यक्रम में शामिल कई उद्योगपतियों ने नालंदा में नए उद्योग लगाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर न रहते हुए भी नीतीश कुमार को नालंदा और पूरे बिहार की चिंता बनी हुई है.

भविष्य के नेतृत्व को शुभकामनाएं: इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निशांत कुमार को भविष्य का नेता बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की उपस्थिति से क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है.