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नीतीश कुमार ने शांतामनी पेपर मिल के विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया

नालंदा में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने पेपर मिल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया. सांसद बोले नीतीश कुमार को आज भी पूरे बिहार की चिंता."

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 3:00 PM IST

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नालंदा: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे. यहां नूरसराय प्रखंड के डोईया में स्थित शांतामनी पेपर मिल के विस्तार परियोजना का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उनके स्वागत में पुष्प गुच्छ भेंट किया. इस मौके पर कई उद्योगपति और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे.

उत्पादन क्षमता में दोगुना इजाफा: सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मिल संचालक अनिल कुमार को बधाई देते हुए कहा कि पुरानी फैक्ट्री का अब बड़ा विस्तार किया गया है. कंपनी प्रबंधन के अनुसार, मिल में सिंगल वायर मशीन से शुरू हुआ उत्पादन अब आधुनिक डबल वायर तकनीक से लैस हो गया है. इससे कागज की गुणवत्ता बेहतर हुई है और 70 से 200 GSM तक के उच्च बर्स्ट फैक्टर वाले ब्राउन क्राफ्ट पेपर का उत्पादन शुरू हो गया है.

कौशलेंद्र कुमार (ETV Bharat)

नालंदा में उद्योगों को बढ़ावा: सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि उनके आने से नालंदा के प्रति उद्योग जगत का लगाव बढ़ा है. कार्यक्रम में शामिल कई उद्योगपतियों ने नालंदा में नए उद्योग लगाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर न रहते हुए भी नीतीश कुमार को नालंदा और पूरे बिहार की चिंता बनी हुई है.

भविष्य के नेतृत्व को शुभकामनाएं: इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निशांत कुमार को भविष्य का नेता बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की उपस्थिति से क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है.

विपक्ष पर पलटवार: विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किए हैं, उनकी गवाह पूरे बिहार की जनता है. उन्होंने कहा कि लगातार चौथी बार भारी बहुमत से जीत हासिल करना किसी मुख्यमंत्री के लिए दुर्लभ उपलब्धि है.

"मुख्यमंत्री नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार को आज भी नालंदा और पूरे बिहार की चिंता है. नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसकी गवाह पूरे बिहार की जनता है. देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, कि किसी मुख्यमंत्री ने लगातार चौथी बार इतने भारी बहुमत से जीत हासिल की हो." -कौशलेंद्र कुमार, JDU सांसद

औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यों की सच्चाई जनता अच्छी तरह जानती है. नालंदा में पेपर मिल के विस्तार को उन्होंने क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

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