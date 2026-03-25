ETV Bharat / state

2025 से 2030 नौकरी और रोजगार को समर्पित होगा, CM नीतीश ने कहा- बिहार में बिछेगा उद्योग का जाल

बक्सर में नीतीश कुमार ( सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल )

बक्सर: समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर का दौरा किया. जहां उन्होंने 592 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं का जायजा लिया. सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही कहा कि आने वाले समय में बिहार और तेजी से विकास करेगा. मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां: जनसंवाद के दौरान मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवम्बर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी और अब तक चल रही है. आज बिहार में कानून का राज कायम है. इससे पहले वाली सरकार में क्या स्थिति थी, उसे याद रखिये. शाम के बाद कोई घर से निकलता तक नही था. "पहले समाज मे हिन्दू मुसलमान के नाम पर क्या होता था? न शिक्षा और न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी. आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया गया है. मुसलमानों के कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ ही 60 साल से पुराने हिन्दू देवी देवताओं के मंदिरों की घेराबंदी कराकर सुरक्षित किया गया. हर तरह से काम हो रहा है, आगे और भी तेजी से होगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार