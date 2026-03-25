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2025 से 2030 नौकरी और रोजगार को समर्पित होगा, CM नीतीश ने कहा- बिहार में बिछेगा उद्योग का जाल

नीतीश कुमार ने बक्सर में समृद्धि यात्रा के दौरान कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
बक्सर में नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 1:24 PM IST

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बक्सर: समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर का दौरा किया. जहां उन्होंने 592 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं का जायजा लिया. सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही कहा कि आने वाले समय में बिहार और तेजी से विकास करेगा.

मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां: जनसंवाद के दौरान मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवम्बर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी और अब तक चल रही है. आज बिहार में कानून का राज कायम है. इससे पहले वाली सरकार में क्या स्थिति थी, उसे याद रखिये. शाम के बाद कोई घर से निकलता तक नही था.

"पहले समाज मे हिन्दू मुसलमान के नाम पर क्या होता था? न शिक्षा और न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी. आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया गया है. मुसलमानों के कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ ही 60 साल से पुराने हिन्दू देवी देवताओं के मंदिरों की घेराबंदी कराकर सुरक्षित किया गया. हर तरह से काम हो रहा है, आगे और भी तेजी से होगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

उद्योग का जाल बिछेगा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच वर्षो में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सात निश्चय योजना तीन के तहत दोगुना रोजगार और दोगुना आय के तहत एक करोड़ लोगो को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. समृद्ध उद्योग और समृद्ध बिहार के तहत उद्योग का जाल बिछेगा.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

बक्सर में भी हुए अनेकों काम: सीएम ने कहा कि बक्सर जिले में विकास के कई काम हुए हैं. नए पुल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पवार प्लांट लगे हैं. उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर जिले में 10 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा. बक्सर-कोइलवर तटबंध, सड़क निर्माण, बक्सर के पांच प्रखंडो में प्रखण्ड अंचल भवन निर्माण हो रहा है. बक्सर सदर अस्पताल को विशेष अस्पताल बनाया जाएगा. सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है.

सम्राट चौधरी ने क्या बोला?: वहीं सभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी तर्ज पर बिहार में मां जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है. आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है. जिस बिहार में मात्र 6 हजार किलामीटर सड़क थी, आज उस बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख 40 हजार किलोमीटर सड़क बनवा. 2 करोड़ 16 लाख लोगों के घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया है.

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