'देश में कुछ ही राज्य हैं.. जो हमसे आगे है', CM नीतीश का दावा- बिहार बनेगा विकसित

नीतीश कुमार ने सारण को कई सौगात दी है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार भी अग्रणी राज्य बनेगा.

Nitish Kumar
सारण को नीतीश कुमार की सौगात (ETV Bharat)
छपरा: 'समृद्धि यात्रा' के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सारण का दौरा किया. जहां उन्होंने जिले को 540 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी. इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जब से वह सरकार में आए हैं, लगातार काम कर रहे हैं. जिसका नतीजा है कि बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगले पांच साल में एक करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देगी.

छपरा को सीएम की सौगात: छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 451 करोड़ रुपये की 45 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 87 करोड़ की 24 योजनाओं का शुभारंभ किया. इसके साथ ही छपरा सदर में जीविका सिलाई केंद्र और अन्य विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया. उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार का छपरा दौरा (ETV Bharat)

सीएम का संबोधन: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है. लगातार स्कूल-कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं. युवाओं की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जीविका और अन्य क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार देश के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा लेकिन इसके लिए आप सब को मिलकर काम करना होगा.

'समृद्धि यात्रा' के दौरान छपरा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"जब से सरकार में आए हैं, लगातार विकास के काम में लगे हैं. हर क्षेत्र में काम हुआ है. इस देश में कुछ ही राज्य हैं, जो आगे है. अब बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा. बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, आप लोग भी बोलिये होगा ना?"- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

क्या बोले डिप्टी सीएम?: वहीं, अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सभी बंद चीनी मिलें चालू कराई जाएंगी. प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिले, इसके लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

Nitish Kumar
छपरा स्थित जीविका सिलाई केंद्र (ETV Bharat)

15 दिनों में दिया जा रहा है कर्ज: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में देश की सबसे बेहतर औद्योगिक नीति को लागू किया गया है. यहां उद्योग लगाने के लिए सरकार एक रुपये में जमीन उपलब्ध करा रही है. 15 दिनों में लोन मंजूर किया जा रहा है. इसके बाद बिहार में सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्रियां लग रही है. डिप्टी सीएम ने कहा कि छपरा में एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे सारण और आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व पर्यटन को नई गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री छपरा हवाई अड्डे से सीधे छपरा सदर कार्यालय पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया. सिलाई केंद्र का भी निरीक्षण किया. उसके बांसवे हवाई मार्ग से छपरा जंक्शन स्थित सभा स्थल पर पहुंचे. वहां पर महिला आईटीआई का निरीक्षण करने के बाद छपरा में बन रहे नवनिर्मित बस स्टैंड के मैदान में सभा को संबोधित किया.

