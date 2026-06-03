ETV Bharat / state

'कहां हैं निशांत?' JDU कार्यालय में अचानक बेटे को खोजने लगे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने निशांत के बारे में पूछा. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
नीतीश कुमार ने निशांत के बारे में पूछा (सौ. JDU का X हैंडल)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गये. उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घूम-घूमकर जायजा लिया. साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने निशांत को भी खोजा.

नीतीश कुमार ने निशांत के बारे में पूछा: जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार कुछ देर रुके और जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी लेने लगे. उस समय जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत नहीं पहुंचे थे. लिहाजा उन्होंने निशांत के बारे में पूछा. हालांकि कुछ देर बाद निशांत भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए.

जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर आते रहते हैं. आज भी उसी सिलसिले में आए थे. इस सवाल पर कि नीतीश कुमार क्या निशांत को खोज रहे थे? वह इस पर बोलने से बचते दिखे. उन्होंने कहा कि तीनों मंत्री आज जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे थे.

Nishant Kumar
जन सुनवाई के दौरान निशांत और अन्य मंत्री (सौ. JDU का X हैंडल)

"हमारे नेता तो काम में विश्वास रखते हैं आज सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचे थे पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है . कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना है हमारे नेता तो हमेशा पार्टी कार्यालय आते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

जेडीयू के सदस्यों की संख्या 1 करोड़: उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज जेडीयू के लिए खास दिन है, क्योंकि पार्टी ने एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और एक करोड़ से अधिक लक्ष्य हम लोग बनाने में कामयाब रहे हैं. बिहार में जेडीयू अलग विचारों वाली पार्टी है और अब नंबर एक पार्टी हो गई है.

जन सुनवाई में तीन मंत्री मौजूद: आज जेडीयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अलावे परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा मौजूद थे. जहां तीनों मंत्रियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: बिहार में JDU का एक करोड़ सदस्य कंप्लीट..BJP और RJD के बराबर

TAGGED:

नीतीश ने निशांत के बारे में पूछा
NISHANT KUMAR
NITISH KUMAR IN JDU OFFICE
JDU OFFICE
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.