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'कहां हैं निशांत?' JDU कार्यालय में अचानक बेटे को खोजने लगे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने निशांत के बारे में पूछा ( सौ. JDU का X हैंडल )

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गये. उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घूम-घूमकर जायजा लिया. साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने निशांत को भी खोजा. नीतीश कुमार ने निशांत के बारे में पूछा: जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार कुछ देर रुके और जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी लेने लगे. उस समय जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत नहीं पहुंचे थे. लिहाजा उन्होंने निशांत के बारे में पूछा. हालांकि कुछ देर बाद निशांत भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए. जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat) क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर आते रहते हैं. आज भी उसी सिलसिले में आए थे. इस सवाल पर कि नीतीश कुमार क्या निशांत को खोज रहे थे? वह इस पर बोलने से बचते दिखे. उन्होंने कहा कि तीनों मंत्री आज जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे थे.