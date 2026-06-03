'कहां हैं निशांत?' JDU कार्यालय में अचानक बेटे को खोजने लगे नीतीश कुमार
नीतीश कुमार आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने निशांत के बारे में पूछा. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 3, 2026 at 4:12 PM IST
पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गये. उन्होंने जेडीयू कार्यालय का घूम-घूमकर जायजा लिया. साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने निशांत को भी खोजा.
नीतीश कुमार ने निशांत के बारे में पूछा: जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार कुछ देर रुके और जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी लेने लगे. उस समय जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत नहीं पहुंचे थे. लिहाजा उन्होंने निशांत के बारे में पूछा. हालांकि कुछ देर बाद निशांत भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए.
क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पार्टी दफ्तर आते रहते हैं. आज भी उसी सिलसिले में आए थे. इस सवाल पर कि नीतीश कुमार क्या निशांत को खोज रहे थे? वह इस पर बोलने से बचते दिखे. उन्होंने कहा कि तीनों मंत्री आज जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे थे.
"हमारे नेता तो काम में विश्वास रखते हैं आज सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचे थे पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है . कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना है हमारे नेता तो हमेशा पार्टी कार्यालय आते रहते हैं और जानकारी लेते रहते हैं."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
(1/2)— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 3, 2026
बिहार के विकास पुरुष एवं जद (यू) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitishKumar जी आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से स्नेहिल मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन के विस्तार तथा बिहार के… pic.twitter.com/CmCkCL4qZ3
जेडीयू के सदस्यों की संख्या 1 करोड़: उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज जेडीयू के लिए खास दिन है, क्योंकि पार्टी ने एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और एक करोड़ से अधिक लक्ष्य हम लोग बनाने में कामयाब रहे हैं. बिहार में जेडीयू अलग विचारों वाली पार्टी है और अब नंबर एक पार्टी हो गई है.
जन सुनवाई में तीन मंत्री मौजूद: आज जेडीयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अलावे परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा मौजूद थे. जहां तीनों मंत्रियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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