ETV Bharat / state

चेक कर लें बैंक अकाउंट! नीतीश सरकार ने खाते में भेजी 1289 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन

पटना: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिसंबर 2025 महीने की बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है. कुल 1289 करोड़ रुपये की यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है. राज्य में अब 1 करोड़ 16 लाख से अधिक पेंशनधारियों को लाभ मिल रहा है, जो सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रमाण है.

पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी थी. यह फैसला जून 2025 में लिया गया और जुलाई 2025 से लागू हो गया. बढ़ोतरी के बाद पेंशनधारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिसमें करीब 5 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पेंशन हर महीने की 10 तारीख को भेजी जाती है, लेकिन इस बार 10 और 11 जनवरी शनिवार-रविवार होने से 12 जनवरी को राशि जारी की गई.

समाज कल्याण मंत्री का बयान: समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

"हम न केवल आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मान भी प्रदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, उसे लगातार पूरा किया जा रहा है."-मदन सहनी, मंत्री, समाज कल्याण विभाग

छह प्रकार की पेंशन योजनाएं: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कुल छह योजनाएं संचालित हैं. इनमें मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक 55 लाख 99 हजार 594 पेंशनधारियों को 626 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की राशि भेजी गई है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 33 लाख 29 हजार 151 लाभार्थियों को 366 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं.