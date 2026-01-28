ETV Bharat / state

एक्शन में नीतीश सरकार, सरकारी डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाई 6 सदस्यीय कमेटी

नीतीश सरकार एक्शन में दिखाई पड़ रही है. सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी डॉक्टरों को लेकर जो घोषणा की उसपर कमेटी बनाई गई है. पढ़ें

NITISH KUMAR
दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 5:36 PM IST

3 Min Read
पटना : समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकेंगे. इसी कड़ी में अब सरकार की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है. कमेटी में डॉक्टर रेखा झा (निदेशक प्रमुख, नर्सिंग एवं रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं) को अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं पटना मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है यानी दो-दो अध्यक्ष इस कमेटी में बनाए गए हैं.

6 सदस्यीय कमेटी का गठन : 2 अध्यक्ष के अलावे चार सदस्य बनाए गए हैं. नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना (NMCH) के प्राचार्य भी इसके सदस्य होंगे. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर केके मणि भी इसके सदस्य बनाए गए हैं. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर रोहित कुमार भी इसके सदस्य बनाए गए हैं. आइजीआइएमएस नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक डॉक्टर विभूति प्रसाद सिन्हा को भी सदस्य बनाया गया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

6 सदस्यीय कमेटी
6 सदस्यीय कमेटी (ETV Bharat)

'निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक' : मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में लगातार बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगा और उसके बाद ही यह कमेटी बनाई गई है. सरकार का मानना है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होने से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थित बेहतर होगी और मरीज का बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा.

CM ने फिर दोहरायी बात : दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को फिर कहा कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. जिला एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों को विशेष चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बात रखते हुए (ETV Bharat)

''सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी, ताकि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सके. इसके अलावा शहरों के विकास के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला? : दरअसल, राजधानी पटना सहित बिहार के सरकारी डॉक्टरों पर आरोप लगता रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवा देते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ता है. 6 सदस्य कमेटी निजी प्रैक्टिस रोकने के लिए डॉक्टर को किस तरह की सुविधा दिया जाए इस पर विचार करेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फिर आगे फैसला लेगी.

Bihar government doctors
सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

विशेष भत्ता देने की मांग : वैसे डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग पहले भी होती रही है. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की तरफ से इसके लिए विशेष भत्ता देने की मांग की जाती रही है. सरकार की ओर से अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ. अब फिर से एक बार सरकार निजी प्रैक्टिस रोकने के लिए कदम बढ़ा रही है देखना है सात निश्चय पार्ट 3 के तहत जो घोषणा की गई है सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन के तहत सरकार आगे क्या कदम उठाती है.

