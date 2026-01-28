ETV Bharat / state

एक्शन में नीतीश सरकार, सरकारी डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाई 6 सदस्यीय कमेटी

पटना : समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकेंगे. इसी कड़ी में अब सरकार की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है. कमेटी में डॉक्टर रेखा झा (निदेशक प्रमुख, नर्सिंग एवं रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं) को अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं पटना मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है यानी दो-दो अध्यक्ष इस कमेटी में बनाए गए हैं.

6 सदस्यीय कमेटी का गठन : 2 अध्यक्ष के अलावे चार सदस्य बनाए गए हैं. नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना (NMCH) के प्राचार्य भी इसके सदस्य होंगे. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर केके मणि भी इसके सदस्य बनाए गए हैं. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर रोहित कुमार भी इसके सदस्य बनाए गए हैं. आइजीआइएमएस नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक डॉक्टर विभूति प्रसाद सिन्हा को भी सदस्य बनाया गया है. इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

6 सदस्यीय कमेटी (ETV Bharat)

'निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक' : मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में लगातार बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगा और उसके बाद ही यह कमेटी बनाई गई है. सरकार का मानना है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होने से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थित बेहतर होगी और मरीज का बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा.

CM ने फिर दोहरायी बात : दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को फिर कहा कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. जिला एवं प्रखंड स्तर के अस्पतालों को विशेष चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.