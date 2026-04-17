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बदल गया नीतीश कुमार का पता, देशभर में Z प्लस सिक्योरिटी में रहेंगे पूर्व CM

नितिन नबीन के पड़ोसी बनेंगे नीतीश: खास बात यह है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पड़ोसी बन जाएंगे, जो 8 नंबर बंगले में रहते हैं. इस पूरे घटनाक्रम के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का पटना और दिल्ली दोनों जगहों पर पता एक साथ बदल गया है.

दिल्ली में 9 सुनहरी बाग रोड आवास: वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी उनके लिए नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है. उन्हें सुनहरी बाग रोड पर टाइप-8 श्रेणी का 9 नंबर बंगला दिया गया है. इस श्रेणी के बंगले में देश के कई वरिष्ठ मंत्री निवास करते हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं.

बदल गया नीतीश कुमार का पता: पटना और नई दिल्ली दोनों जगहों पर उनका आधिकारिक पता बदल गया है. पटना में नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहेंगे. इससे पहले वे मुख्यमंत्री के रूप में 1 अणे मार्ग स्थित आवास में रहते थे लेकिन पद छोड़ने के बाद नियमानुसार उन्हें यह सरकारी आवास खाली करना है. हालांकि कुछ समय के लिए चाहे तो वह रुक सकते हैं. इसी बीच अब उनका अधिकांश सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट कर दिया गया है. जल्द ही उनके वहां रहने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. यह नया आवास 10 सर्कुलर रोड के पास स्थित है, जहां लालू यादव का परिवार निवास करता है.

पटना: बिहार की सत्ता से हटने के बाद नीतीश कुमार अब बतौर राज्यसभा सांसद दिल्ली की राजनीति करेंगे. हालांकि वह पहले ही कह चुके हैं कि पटना में भी रहेंगे. इस बीच उनको पटना और दिल्ली में आवास आवंटित कर दिया गया है. साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए अब उन्हें देशभर में जेड प्लस (Z+) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

"नीतीश कुमार हमेशा अनुशासन के सिपाही रहे हैं. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया है. लगभग 21 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने सादगी की मिसाल पेश की है और अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नई जगह शिफ्ट होना भी उसी सोच का हिस्सा है. उन्होंने कभी भी सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं दी है."- शुभम पटेल, जेडीयू कार्यकर्ता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीतीश को देशभर में जेड प्लस सिक्योरिटी: इसके साथ ही अब नीतीश कुमार को पूरे देश में जेड प्लस सुरक्षा मिलेगा, केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सुरक्षा विशेष पुलिस बल करता था. बिहार सरकार ने उनके मुख्यमंत्री रहते ही जेड प्लस सिक्योरिटी देने का फैसला भी लिया था. अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं. जेडीयू नेताओं का कहना कि बिहार में तो सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, अब केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है.

जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और सुरक्षा संबंधी फैसला केंद्र सरकार का होता है. क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

कांग्रेस ने उठाए सवाल: हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने पूछा कि आखिर नीतीश कुमार को किससे खतरा है, क्या बीजेपी और नेताओं से पूर्व सीएम को किसी प्रकार का खतरा है?

नीतीश को जेड प्लस सिक्योरिटी (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार को किससे खतरा है. केंद्र सरकार थ्रेट के आधार पर सुरक्षा प्रदान करती है. अब नीतीश कुमार को ना तो अपराधी से खतरा है ना ही आतंकी से, हां जदयू और भाजपा नेताओं से जरूर उन्हें खतरा है और इसलिए उन्हें सुरक्षा केंद्र सरकार ने दिया है."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस

क्या है जेड प्लस सिक्योरिटी?: जेड प्लस सुरक्षा में 55 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. सुरक्षा घेरे में 10 से अधिक एनएसजी कमांडो और अन्य पुलिसकर्मीय रहते हैं. भारत में इसे सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणियां में माना जाता है, जिसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है. नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एनडीए के बड़े नेता हैं. अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर बीजेपी को मुख्यमंत्री पद दिया है. इन्हीं सब कारणों से नीतीश कुमार को यह सुरक्षा प्रदान की गई है.

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