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नीतीश कुमार ने ललन सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी! क्या मान जाएंगे छोटे सरकार?

MLC चुनाव से पहले JDU के अंदरखाने मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

ANANT SINGH VS NEERAJ KUMAR
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
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पटना : अनंत सिंह बनाम नीरज कुमार मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सौंपी गई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ये बात पार्टी के संज्ञान में है और हम लोगों के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के क्षेत्र का विषय है. पार्टी ने उनसे बात की है.

ललन सिंह को मिली अनंत को मनाने की जिम्मेदारी

पटना स्नातक विधान परिषद का चुनाव जेडीयू के अंदरखाने मचे घमासान से चर्चा में है. मोकामा के विधायक व छोटे सरकार अनंत सिंह अपने ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और जन सुराज के उम्मीदवार के अनुज सिंह के समर्थन में खुलकर आ गए हैं . नामांकन में भी शामिल हुए थे और अब प्रचार में भी लग गए हैं. इसी बीच संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसे ललन सिंह सुलझाएंगे.

"उन्हीं (ललन सिंह) को जवाबदेही दी है कि वे इस बारे में बातचीत करके हल निकालें. साथ ही मोकामा के विधायक का भी अपना मुद्दा है. सभी बातों को संज्ञान लेकर पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से ही कहा है कि वे इसका समाधान करें."- संजय झा,कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

सलट जाएगा मामला- संजय झा

पूरे मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को बैठक की थी, जिसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव भी मौजूद थे. बैठक में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पूरे मामले को सलटाने की जिम्मेदारी दी है. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह का भी कुछ इश्यू है. 2025 में नीरज कुमार ने उनका विरोध किया था तो पूरे मामले को ललन सिंह देखेंगे क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का मामला है. कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा.

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जन सुराज के रंग में रंगे अनंत सिंह (ETV Bharat)

खुलकर सामने आए मोकामा विधायक

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने पार्टी कार्यालय में इससे पहले बैठक की थी, जिसमें अनंत सिंह और नीरज कुमार को भी बुलाया गया था. लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह नहीं माने और लगातार नीरज कुमार के विरोध में बयान देते रहे हैं. हद तो तब कर दी जब 1 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के साथ नामांकन में शामिल हो गए और नीरज कुमार के खिलाफ बयान देते रहे. जन सुराज का झंडा भी लहराते रहे.

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JDU की बैठक की तस्वीर (ETV Bharat)

ललन को क्यों मिला जिम्मा?

नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे गंभीरता से लिया है और आखरी मौका के तौर पर ललन सिंह को जिम्मेवारी दी गई है. यदि इसके बाद भी अनंत सिंह नहीं माने तो पार्टी की ओर से कार्रवाई होना तय है. अनंत सिंह ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं. अब तक ललन सिंह की एंट्री नहीं होने पर भी आश्चर्य जताया जा रहा था, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है.

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