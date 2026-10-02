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नीतीश कुमार ने ललन सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी! क्या मान जाएंगे छोटे सरकार?

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ( ETV Bharat )

पटना : अनंत सिंह बनाम नीरज कुमार मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सौंपी गई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ये बात पार्टी के संज्ञान में है और हम लोगों के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के क्षेत्र का विषय है. पार्टी ने उनसे बात की है.