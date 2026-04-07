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बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लापरवाह अधिकारियों के लिए CM नीतीश ने जारी किया फरमान

नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने से पहले राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और अधिकारियों को लिए फरमान जारी किया है. पढ़ें

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नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 12:00 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने से पहले राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है. अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए अब समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है.

लापरवाह अधिकारी भरेंगे जुर्माना: बिजली उपभोक्ताओं को शहर में 3 दिन में कनेक्शन देना होगा. वहीं अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन में कनेक्शन देना होगा और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारियों पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

बिजली कनेक्शन में नहीं होगी परेशानी: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया है, जिसका लाभ उपभोक्ता उठा रहे हैं. अब बिजली कनेक्शन में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की है.

दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे उपभोक्ता: नीतीश सरकार के फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें बिजली कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि तय सीमा में यदि उन्हें कनेक्शन नहीं मिला तो अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी.

नए कनेक्शन में हो रही परेशानी: जब से नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, नए कनेक्शन मिलने में काफी परेशानी हो रही है. बिजली उपभोक्ता कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन उन्हें समय पर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है. उसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है.

बिहार में नीतीश सरकार ने 2.22 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक 20% बिजली सस्ती की है तो वहीं शाम 5:00 बजे से 11:00 बजे तक 10% से 20% तक बिजली महंगी की है. बिहार में 87 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.

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