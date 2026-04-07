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बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लापरवाह अधिकारियों के लिए CM नीतीश ने जारी किया फरमान

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार छोड़ने से पहले राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है. अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए अब समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है.

लापरवाह अधिकारी भरेंगे जुर्माना: बिजली उपभोक्ताओं को शहर में 3 दिन में कनेक्शन देना होगा. वहीं अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन में कनेक्शन देना होगा और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारियों पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

बिजली कनेक्शन में नहीं होगी परेशानी: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा दिया है, जिसका लाभ उपभोक्ता उठा रहे हैं. अब बिजली कनेक्शन में आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की है.

दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे उपभोक्ता: नीतीश सरकार के फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें बिजली कार्यालय और अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि तय सीमा में यदि उन्हें कनेक्शन नहीं मिला तो अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी.