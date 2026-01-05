ETV Bharat / state

किसके 'दबाव' में महागठबंधन छोड़कर NDA में लौटे थे नीतीश कुमार? सुशील मोदी की पत्नी ने कर दिया खुलासा

सुशील मोदी की पत्नी ने खुलासा किया है कि क्यों नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी? पढ़ें पूरी खबर..

Sushil Modi Jayanti
सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज का दावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 5, 2026 at 7:17 PM IST

पटना: बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे सुशील कुमार मोदी की आज 73वीं जयंती है. इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. राजेंद्र नगर पार्क में जहां उनकी आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया, वहीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज ने बिहार के विकास में उनके योगदान का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह नीतीश कुमार को 2017 में बीजेपी के साथ लौटना पड़ा.

जेसी जॉर्ज का बड़ा खुलासा: पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेसी जॉर्ज मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने (सुशील मोदी) बिहार को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाया. जब नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में चले गए, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर उस समय की समस्याओं को इस तरह से उठाया कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनानी पड़ी.

सुशील कुमार मोदी की 73वीं जयंती पर कार्यक्रम (ETV Bharat)

"नीतीश जी के साथ उनका तालमेल इतना अच्छा था कि नीतीश जी का विजन और सुशील जी का आइडियाज, ये दोनों मिलकर हमारे स्टेट को, आज देखते हैं तो पता चलता है कि कहां से कहां चला गया. जब नीतीश जी अपोजिशन खेमे में चले गए तो सुशील जी और जोर-शोर से काम करने लगे. उन्होंने इतना प्रॉब्लम को एक्सपोज किया कि नीतीश कुमार जी को वापस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ा."- जेसी जॉर्ज, सुशील मोदी की पत्नी

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देते जेसी जॉर्ज और संजय सरावगी (ETV Bharat)

क्या बोले सम्राट चौधरी?: ‎उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुशील मोदी को याद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने एक-दूसरे के साथ लंबे समय तक काम किया लेकिन जब गठबंधन टूटा तो लड़ने का भी मार्गदर्शन किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वे सरकार की नींद उड़ा देते थे. सुशील मोदी का वित्तीय प्रबंधन अभूतपूर्व था. उन्होंने लोगों खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सुशील मोदी ने बिहार के विकास के लिए जो सपना देखा है, उसे साकार करना है.

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी का जयंती समारोह (ETV Bharat)

सुशील मोदी का सबसे बड़ा योगदान: सुशील मोदी के पुराने साथी रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पार्टी और प्रदेश को आगे ले जाने में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा, 'भाजपा आज की तारीख में अगर सर्व समाज की पार्टी हुई है तो उसमें सुशील मोदी का सबसे बड़ा योगदान है, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है. हम सबको सुशील मोदी जी के सपने को सच करने के लिए काम करना चाहिए.'

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी का जयंती समारोह (ETV Bharat)

निष्ठा-निर्भीकता और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे: इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि सरकार ने हमारे नेता सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा को राजेन्द्र नगर पार्क में स्थापित कर सम्मान दिया है. वहीं सुशील मोदी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की. विद्यार्थी परिषद में सालों साल काम किया. संगठन को आगे बढ़ाने में उन्होंने शिल्पकार की भूमिका निभाई और बिहार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया. वे निष्ठा, निर्भीकता और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे.

"सुशील मोदी जी की निष्ठा का प्रमाण है कि उनके सम्पूर्ण राजनीति जीवन मे उनपर कभी अंगुली नहीं उठी. विपक्ष के नेता के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाई और अपनी निष्ठा को दर्शाया. निर्भीकता उन्होंने कभी नहीं छोड़ा. चारा घोटाला का खुलासा किया. अगर आज हम सत्ता में हैं तो उनकी इसमें बड़ी भूमिका है. ईमानदारी और उनका सेवा भाव आज भी हमें प्रेरित करती है."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि: सुशील मोदी की जन्म जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है. पूर्व डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे थे. उन्होंने उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया.

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देते नीतीश कुमार और अन्य (ETV Bharat)

सुशील मोदी की प्रतिमा का अनावरण: इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेन्द्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद थे.

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी की आदमकद मूर्ति का अनावरण (ETV Bharat)

नेत्र जांच शिविर का आयोजन: वहीं, रविवार को मां वैष्णो देवी सेवा समिति और मां ब्लड सेंटर की तरफ से भी सुशील कुमार मोदी की जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर सह निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और कुम्हरार से विधायक संजय गुप्ता भी शामिल हुए. इस दौरान 65 जरूरतमंदों को समिति के खर्च पर पावर के साथ निःशुल्क चश्मा बांटा गया.

Sushil Kumar Modi
सुशील मोदी की जयंती पर कार्यक्रम (ETV Bharat)

कौन थे सुशील मोदी?: बिहार बीजेपी के 'संकटमोचक' माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था. वह विधायक-सांसद समेत सभी चारों सदनों के सदस्य रहे थे. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावे लंबे समय तक राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रहे. 13 मई 2024 को कैंसर के कारण उनका निधन हो गया. 2025 में उनको मरणोपरांत पद्म पूषण से सम्मानित किया गया.

Sushil Modi Jayanti
पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी (फाइल) (सुशील मोदी एक्स हैंडल)

