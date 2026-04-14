ETV Bharat / state

नीतीश कुमार के 5 चहेते IAS-IPS दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए, जानें सभी का नाम

जब भी सत्ता हस्तांतरण या परिवर्तन होता है, अधिकारियों का तबादला देखा जाता है. ऐसा ही बिहार में देखने को मिल रहा है.

NITISH KUMAR
गृह मंत्रालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार से हटते ही कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं. इसमें नीतीश कुमार के सबसे खासम खास रहे सचिव अनुपम कुमार, बिहार सरकार की तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर बंदना प्रेयसी, प्रतिमा एस वर्मा और श्रवनन एम केंद्रीय प्रतिनिधि पर गए हैं. आईपीएस राकेश राठी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं.

5 IAS-IPS केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर : बता दें कि, अनुपम कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते विश्वसनीय अधिकारी में से एक थे. वह मुख्यमंत्री के सचिव थे. अब वह केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे. वहीं वंदना प्रेयसी बिहार सरकार कल्याण विभाग में सचिव पद पर थी, अब केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगी.

कौन किस पद पर होंगे आसीन? : प्रतिमा एस वर्मा बिहार विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा में सचिव पद पर थीं. अब केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय में कमिश्नर के तौर पर काम करेंगी. वहीं श्रवनन एम. भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे. आईपीएस राकेश राठी केंद्रीय गृह मंत्रालय में काम करेंगे.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी : अनुपम कुमार और प्रतिमा एस वर्मा दोनों पति-पत्नी हैं और ये दोनों दंपति एक साथ केंद्रीय प्रतिनिधि पर दिल्ली जा रहे हैं. यहां यह बताना भी जरूरी है कि इसकी अधिसूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है. कई लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे इसीलिए उनके चहेते आईएएस-आईपीएस को दिल्ली भेजा गया है.

आगे भी रहेगी नजर : वैसे भी जब भी सरकार का हस्तांतरण होता है या फिर नई सरकार बनती है तो अक्सर ही देखा जाता है कि आईएएस-आईपीएस का तबादला होता है. ऐसे में जब बीजेपी नीत एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है तो कौन-कौन किस पद पर आसीन होते हैं इसपर नजर रहेगी.

TAGGED:

IAS IPS OFFICERS TRANSFER
BIHAR NEWS
नीतीश कुमार
आईएएस आईपीएस का तबादला
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.