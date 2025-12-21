ETV Bharat / state

नितिन नबीन के BJP कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, जानें पूरा प्लान

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली दौरा पर हैं. दो दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला दिल्ली दौर हो रहा है.

घोषणा को पूरा करने की जिम्मेदारी: पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के तमाम दिग्गज नेता भी आये थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी.

केंद्र से मदद की जरूरत: एनडीए की तरफ से भी कई वादा किया गया है. अब उन सबको पूरा करना है. इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होगी. इसमें केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी. इसलिए मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आगामी चुनाव पर चर्चा: मुख्यमंत्री के दौरे से सियासी पारा भी चढ़ने वाला है. बिहार में अगले साल विधान परिषद के साथ राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव होना है. विधानसभा में अधिकांश सीटों पर एनडीए का कब्जा होने के बाद विधानपरिषद और राज्यसभा के अधिकांश सीटों पर भी एनडीए का जीत तय है.