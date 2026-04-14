'जहां तक हो सका मैंने किया, नई सरकार को मेरा..', CM नीतीश कुमार का अंतिम संबोधन
सीएम के रूप में नीतीश कुमार अपने अंतिम संबोधन में भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा.
Published : April 14, 2026 at 1:27 PM IST
पटना: सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक में भावुक नजर आए. बैठक के दौरान 6 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया. नीतीश कुमार 2005 से लगातार सीएम रहे हैं. संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि 'जब सरकार में आए, तब से अब तक, जहां तक मुझसे हो सका, मैंने बिहार के लिए किया.'
नई सरकार को मिलेगा मार्गदर्शन: इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 'नई सरकार को आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा.' उन्होंने आशा जताई कि आने वाले दिनों में भी राज्य में विकास की योजनाएं चलती रहेंगी. इसमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा. इस दौरान सीएम ने राज्य में सरकार द्वारा जलायी गई विकास योजना और परियोजनाओं का भी जिक्र किया.
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी।
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नीतीश कुमार ने राज्य में नई सरकार को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि "राज्य की जनता के हित में काम होते रहना चाहिए. बीते वर्षों में बिहार को विकास की नई दिशा देने की कोशिश की गयी. आगे भी राज्य की प्रगति का सिलसिला जारी रहना चाहिए."
नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री और नेता भावुक नजर आए. मंत्री राम कृपाल यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह समेत तमाम नेताओं की आंखें नम दिखी. मंत्री रामकृपाल यादव ने कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कहा, "उन्होंने (नीतीश कुमार) सभी कैबिनेट के सदस्यों, बिहार की जनता और अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को आभार व्यक्त किया, भावुक पल था अपनी भावना को व्यक्त किया. सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया."
#WATCH पटना, बिहार: बिहार कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, " आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उन्होंने आभार व्यक्त किया, भावुक पल था। सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। 20 साल तक उन्होंने काम किया। नीतीश… pic.twitter.com/8lGu1dUeN5— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
कैबिनेट की बैठक के बाद, बिहार के मंत्री और जेडीयू विधायक मोहम्मद जमा खान ने कहा, "बिहार के लोग उन्हें याद रखेंगे. कैबिनेट के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे बिहार का ध्यान रखते रहेंगे. उन्होंने कहा, सब मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कीजिए. हम पटना में भी रहेंगे और दिल्ली में भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनकी बात सुनकर हम सब इमोशनल थे. वे हमारे गार्जियन थे."
#WATCH | Patna, Bihar | Following the State Cabinet meeting, Bihar Minister & JD(U) MLA Mohammad Zama Khan says, " the people of bihar will remember him. he promised that he would continue to look after bihar. we were all emotional. he was our guardian..." pic.twitter.com/0GFDw2co4K— ANI (@ANI) April 14, 2026
बिहार सरकार में अंतिम दिन: बता दें कि मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का बिहार सरकार में अंतिम दिन रहा. अंतिम कैबिनेट की बैठक में बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे. इसके बाद नयी सरकार का गठन की तैयारी शुरू हो जाएगी. नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे.
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