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'जहां तक हो सका मैंने किया, नई सरकार को मेरा..', CM नीतीश कुमार का अंतिम संबोधन

सीएम के रूप में नीतीश कुमार अपने अंतिम संबोधन में भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा.

Nitish Kumar Final Address As CM Of Bihar
कैबिनेट की आखिरी बैठक में सीएम नीतीश कुमार (CMO Bihar)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
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पटना: सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को कैबिनेट की आखिरी बैठक में भावुक नजर आए. बैठक के दौरान 6 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र किया. नीतीश कुमार 2005 से लगातार सीएम रहे हैं. संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि 'जब सरकार में आए, तब से अब तक, जहां तक मुझसे हो सका, मैंने बिहार के लिए किया.'

नई सरकार को मिलेगा मार्गदर्शन: इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 'नई सरकार को आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा.' उन्होंने आशा जताई कि आने वाले दिनों में भी राज्य में विकास की योजनाएं चलती रहेंगी. इसमें उनका पूरा सहयोग मिलेगा. इस दौरान सीएम ने राज्य में सरकार द्वारा जलायी गई विकास योजना और परियोजनाओं का भी जिक्र किया.

नीतीश कुमार ने राज्य में नई सरकार को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि "राज्य की जनता के हित में काम होते रहना चाहिए. बीते वर्षों में बिहार को विकास की नई दिशा देने की कोशिश की गयी. आगे भी राज्य की प्रगति का सिलसिला जारी रहना चाहिए."

नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री और नेता भावुक नजर आए. मंत्री राम कृपाल यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह समेत तमाम नेताओं की आंखें नम दिखी. मंत्री रामकृपाल यादव ने कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कहा, "उन्होंने (नीतीश कुमार) सभी कैबिनेट के सदस्यों, बिहार की जनता और अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को आभार व्यक्त किया, भावुक पल था अपनी भावना को व्यक्त किया. सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया."

कैबिनेट की बैठक के बाद, बिहार के मंत्री और जेडीयू विधायक मोहम्मद जमा खान ने कहा, "बिहार के लोग उन्हें याद रखेंगे. कैबिनेट के दौरान उन्होंने वादा किया था कि वे बिहार का ध्यान रखते रहेंगे. उन्होंने कहा, सब मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कीजिए. हम पटना में भी रहेंगे और दिल्ली में भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उनकी बात सुनकर हम सब इमोशनल थे. वे हमारे गार्जियन थे."

बिहार सरकार में अंतिम दिन: बता दें कि मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का बिहार सरकार में अंतिम दिन रहा. अंतिम कैबिनेट की बैठक में बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे. इसके बाद नयी सरकार का गठन की तैयारी शुरू हो जाएगी. नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे.

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