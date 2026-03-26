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'सीएम पद न छोड़ें' युवक का पोस्टर देख भावुक हुए नीतीश कुमार, देखें VIDEO

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से एक भावुक पल वायरल हो रहा है. युवक के 'सीएम पद न छोड़ें' पोस्टर को देख भावुक हुए सीएम.

Nitish Kumar Ara Samridhi Yatra
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 4:08 PM IST

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नालंदा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान आरा में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 25 मार्च को आरा की सभा में मंच पर बैठे नीतीश कुमार की नजर सामने खड़े एक युवक के पोस्टर पर पड़ी. पोस्टर पर लिखा था- 'आदरणीय नीतीश जी, कृपया मुख्यमंत्री पद न छोड़ें. आपकी बिहार को आवश्यकता है.'

भावुक हुए सीएम नीतीश कुमार: नीतीश कुमार ने भावुक होकर सुरक्षाकर्मी को इशारे से पोस्टर अपने पास लाने को कहा. युवक के इस अपील ने न केवल मंच पर मौजूद लोगों को छुआ, बल्कि पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया. वीडियो में नीतीश कुमार पोस्टर पढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो जनता से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है.

समृद्धि यात्रा से एक भावुक पल वायरल (ETV Bharat)

जनता का प्यार और विश्वास: यह घटना नीतीश कुमार के प्रति लोगों के स्नेह और विश्वास की मिसाल बन गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इसे नेता और जनता के बीच की मजबूत कड़ी बता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि नीतीश कुमार की सादगी और संवेदनशीलता ही उन्हें जनता से जोड़ती है. कुछ ने इसे उनके लंबे राजनीतिक सफर में जनसमर्थन का प्रमाण बताया. आरा का यह पल समृद्धि यात्रा के दौरान कई सकारात्मक चर्चाओं का केंद्र बन गया.

बापू सभागार में विकास का नया रोडमैप: समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का नया रोडमैप पेश किया. अपने संबोधन में उन्होंने बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से ब्योरा दिया। .

चल रहा है मुफ्त सोलर पैनल लगवाने का कार्य: नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में सड़क, पुल और बाईपास का व्यापक विकास हुआ है. उन्होंने बताया कि अब बिहार के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचना आसान हो गया है. 2018 में हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब मुफ्त सोलर पैनल लगवाने का कार्य चल रहा है.

विपक्ष पर तीखा हमला: नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए कहा, "जब पति हटे तो पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन महिलाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया."

महिलाओं को लेकर हुआ बिहार में विकास: सीएम ने जोर देकर कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज और नगर निगम में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. पुलिस भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण के कारण बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है.

जीविका समूहों का विस्तार: नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि 2006 में शुरू हुई जीविका समूहों की संख्या अब 11 लाख हो गई है. इससे जुड़ी 1.69 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं.

बिहार की समृद्धि की दिशा और मजबूत: उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में हुए कामों का भी जिक्र किया. समृद्धि यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिससे बिहार की समृद्धि की दिशा और मजबूत हुई है.

Nitish Kumar Ara Samridhi Yatra
भावुक हुए सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नालंदा में भी भावुक क्षण: समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा के दीपनगर स्टेडियम में भी एक भावुक तस्वीर सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में रही. वहां भी एक प्रशंसक ने नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील की थी. यात्रा के समापन पर नीतीश कुमार ने बिहार को और आगे ले जाने का संकल्प दोहराया. पूरी यात्रा विकास, जनसंवाद और भावनात्मक जुड़ाव की मिसाल बनकर उभरी है.

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