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नीतीश के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ बिहार म्यूजियम को विश्व के 100 बेहतरीन संग्रहालयों में 9वां और एशिया में पहला स्थान

बिहार म्यूजियम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार म्यूजियम को वैश्विक मंच पर मिली उपलब्धि से जदयू के नेता गदगद हैं. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बिहार म्यूजियम’ को वर्ष 2026 में विश्व के 100 बेहतरीन संग्रहालयों की सूची में नौवां स्थान और एशिया में प्रथम स्थान मिलना पूरे 14 करोड़ बिहारवासियों के लिए गौरव का क्षण है.

नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बिहार म्यूजियम’