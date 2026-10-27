नीतीश के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ बिहार म्यूजियम को विश्व के 100 बेहतरीन संग्रहालयों में 9वां और एशिया में पहला स्थान
बिहार म्यूजियम को एशिया में प्रथम और विश्व में नौवां स्थान मिलने पर उमेश कुशवाहा ने कहा नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब.रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 27, 2026 at 10:17 AM IST
पटना: बिहार म्यूजियम को वैश्विक मंच पर मिली उपलब्धि से जदयू के नेता गदगद हैं. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बिहार म्यूजियम’ को वर्ष 2026 में विश्व के 100 बेहतरीन संग्रहालयों की सूची में नौवां स्थान और एशिया में प्रथम स्थान मिलना पूरे 14 करोड़ बिहारवासियों के लिए गौरव का क्षण है.
नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बिहार म्यूजियम’
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार म्यूजियम नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और बिहार की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिकता के साथ संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का परिणाम है. बिहार सरकार ने जुलाई 2011 में इस विश्वस्तरीय परियोजना के लिए कनाडा की कंसल्टेंसी ‘लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज’ के साथ समझौता किया था. जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी.
डेढ़ किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण
नीतीश कुमार की विशेष रुचि और देखरेख में निर्माण कार्य आगे बढ़ा और वर्ष 2017 में इसे पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना भी राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग के निर्माण की इस परियोजना का शिलान्यास 3 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था.
आधुनिक वास्तुकला से भरपूर है बिहार म्यूजियम
उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार म्यूजियम की विशेषता इसकी आधुनिक वास्तुकला और यहां संरक्षित हजारों वर्षों की ऐतिहासिक विरासत है. दीदारगंज यक्षी की विश्वप्रसिद्ध प्रतिमा से लेकर मौर्य, गुप्त और पाल काल, सम्राट अशोक, बौद्ध एवं जैन परंपराओं तथा शेरशाह सूरी और मुगल काल से जुड़ी धरोहरें बिहार के गौरवशाली अतीत को जीवंत करती हैं.
क्या बनाता है म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट
इसके अतिरिक्त पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की कलाकृतियां, कांस्य प्रतिमाएं, टेराकोटा कलाकृतियां और दुर्लभ सिक्कों का संग्रह देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है. ये सभी तत्व मिलकर म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बनाते हैं.
विपक्ष को उमेश कुशवाहा का जवाब
विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जवाब देते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो विपक्ष झूठ और भ्रम के सहारे बिहार की नकारात्मक छवि पेश करने की राजनीति करता है, उसके लिए विश्व स्तर पर बिहार म्यूजियम को मिला यह सम्मान एक करारा जवाब है. नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप आज बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है.
"यह उपलब्धि न केवल बिहार की समृद्ध विरासत को वैश्विक मान्यता दिलाती है, बल्कि राज्य की विकास यात्रा में सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है. ऐसे प्रयास बिहार की छवि को और सशक्त बनाएंगे."-उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
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