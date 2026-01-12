ETV Bharat / state

नीतीश कुमार का एक्शन प्लान, 'समृद्धि यात्रा' से पहले बुलाई कैबिनेट बैठक.. इन एजेंडों पर होगा फोकस

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं. राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी 2026, मंगलवार को सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी. कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.

समृद्धि यात्रा से पहले अहम बैठक: यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से ठीक तीन दिन पहले हो रही है, जो 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे. बैठक में विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है, जिससे यात्रा के लिए मजबूत आधार तैयार हो सके.

पिछली बैठक में सात निश्चय-3 को मंजूरी: पिछली कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर 2025 को हुई थी, जिसमें केवल एक एजेंडे पर मुहर लगी. इसमें सात निश्चय-3 (2025-2030) कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है. यह कार्यक्रम पिछले दो संस्करणों (2015-2020 और 2020-2025) की सफलता के बाद शुरू किया गया है.

दोगुना रोजगार और दोगुनी आय का लक्ष्य: सात निश्चय-3 का पहला निश्चय 'दोगुना रोजगार, दोगुनी आय' है. इसके तहत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता से रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹10,000 की प्रारंभिक सहायता के अलावा ₹2 लाख तक की मदद दी जाएगी, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें.

उद्योग और निवेश पर जोर: दूसरा निश्चय 'समृद्धि उद्योग, सशक्त बिहार' है. अगले पांच वर्षों में राज्य में ₹50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. इसके लिए 9 बंद चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना होगी. सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर बड़े निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

कृषि और शिक्षा में प्रगति: तीसरा निश्चय 'कृषि में प्रगति, राज्य की समृद्धि' है, जिसमें चौथे कृषि रोडमैप को तेजी से लागू किया जाएगा. मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित होंगे और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी. चौथा निश्चय 'उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य' के तहत पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा.