नीतीश सरकार की आज अंतिम कैबिनेट बैठक! CM अपने पद से देंगे इस्तीफा.. गांधी मैदान में आम लोगों की नो एंट्री
बिहार चुनाव में NDA को 202 सीटें मिलीं. जिसके बाद नीतीश कुमार आज कैबिनेट भंग कर इस्तीफा देंगे. गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी.
Published : November 17, 2025 at 9:51 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर मिली प्रचंड जीत के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा सरकार भंग करने और नई सरकार के गठन का फैसला लिया जाएगा. बैठक के बाद नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
अंतिम कैबिनेट बैठक आज: मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सुबह 11:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी. चुनाव आचार संहिता रविवार शाम 5 बजे समाप्त होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है. इससे पहले 3 अक्टूबर को अंतिम बैठक हुई थी, जब आचार संहिता लागू हो गई थी.
एनडीए को 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत: एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतीं. भाजपा को 89, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं। सभी पांच घटक दल मिलकर नई सरकार बनाएंगे.
गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह: शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा. तैयारी शुरू हो गई है और 20 नवंबर तक मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.
मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली-पटना में मंथन: मुख्यमंत्री आवास पर रिजल्ट के बाद से लगातार बैठकें हो रही है. जदयू-भाजपा के नेता पटना से दिल्ली तक संपर्क में हैं. मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे और नामों पर चर्चा तेज है.
घटक दलों की विधायक दल बैठकें पूरी: नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों की बैठक बुला ली है. चिराग पासवान और हम ने अपनी-अपनी विधायक दल बैठकें कर ली है. आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी. इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगेगी.
नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री: एनडीए की सर्वसम्मति से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा. बिहार में स्थिरता और विकास के एजेंडे पर नई सरकार काम करेगी.
