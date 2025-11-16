ETV Bharat / state

'महिलाओं ने जिताया', नीतीश कुमार के भाई ने कहा- CM बनकर बाकी बचे काम को पूरा करेंगे

नीतीश कुमार के भाई सतीश कुमार ने कहा कि जो काम बचा है, उसे इस बार मुख्यमंत्री बनकर वो जरूर पूरा करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

नीतीश कुमार के भाई सतीश कुमार ने जताई खुशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत के बाद नीतीश कुमार के भाई सतीश कुमार भी गदगद हैं. पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के पक्ष में जो रिजल्ट आया है, वह बहुत अच्छा हुआ है. अब जो काम बचा हुआ है, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार आगे उसे पूरा करेंगे. नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट को लेकर कितना काम कर दिया है, इसको भी तो देखिये. इसलिए तो जनता विश्वास कर रही है.

महिलाओं ने जिताया इस बार: महिलाओं को 10000 दिए जाने को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार ने खरीद लिया है, इस पर सतीश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है. हालांकि उन्होंने माना कि महिलाओं ने इस बार एनडीए को जीता दिया है, यह सही है.

नीतीश कुमार के भाई सतीश कुमार (ETV Bharat)

"बहुत अच्छा हुआ. आगे जो काम बचा है, उसे पूरा करेंगे. कितना डेवलपमेंट का काम किए हैं, वो भी देखिये. महिलाओं ने उनको जिताया है. महिला सशक्तिकरण में शुरू से काफी काम किया है. "- सतीश कुमार, नीतीश कुमार के भाई

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

उम्र पर सवाल उठाना ठीक नहीं: वहीं विपक्ष की ओर से यह कहने पर कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और बिहार संभल नहीं रहा है. इस पर सतीश कुमार ने हंसते हुए कहा कि नीतीश एक दिन में 10-10 मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्र हो गया है.

नीतीश कुमार बन सकते हैं मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

निशांत की शादी पर क्या बोले?: भतीजे निशांत कुमार के राजनीति में आने के सवाल पर सतीश कुमार ने कहा कि जब उनकी इच्छा होगी तो राजनीति में आ जाएंगे. शादी के सवाल पर नीतीश कुमार के भाई ने कहा कि हम तो कहते ही हैं कहने से क्या होता है.

सतीश कुमार (ETV Bharat)

राजनीति से नीतीश के परिवार की दूरी: नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य राजनीति से दूर हैं. हालांकि पारिवारिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाई के साथ भी दिख जाते हैं. अब एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो परिवार के सदस्यों की खुशी देखते ही बन रही है और बड़े भाई के चेहरे पर जो खुशी है वह तो साफ झलक रही है.

