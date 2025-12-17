ETV Bharat / state

नीतीश कुमार ने तैयार की अपनी टीम, खासमखास समेत 10 विधायकों को दी बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

पटना: जनता दल यूनाइटेड को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा फेरबदल करते रहते हैं. हमेशा सीएम अपने खास नेताओं को अहम पदों की जिम्मेदारी देकर पार्टी को संगठित करते हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने श्रवण कुमार को मुख्य सचेतक और विनोद नारायण झा को उप मुख्य सचेतक बनाया है. साथ ही आठ और विधायकों को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है. इसको लेकर बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.

इन 8 विधायकों को बनाया गया सचेतक: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा बनाये गए 8 सचेतक को भी मान्यता दे दी है. विधानसभा सचिवालय की प्रभारी सचिव डॉ. ख्याति सिंह द्वारा जारी पत्र में बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह,गोविंदपुर विधायक राजू तिवारी, हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, बिहपुर विधायक कुमार शैलेन्द्र, पिपरा विधायक रामविलास कामत, मसौढ़ी से अरूण मांझी और परिहार की विधायक गायत्री देवी के नाम शामिल हैं.

श्रवण कुमार (ETV Bharat)

संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया पत्र: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की ओर से मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक और सभी सचेतकों की मान्यता देने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए संसदीय कार्य विभाग को पत्र भेज दिया गया है. मुख्य सचेतक, उप-सचेतक और सचेतक की भूमिका विधानसभा के संचालन के समय महत्वपूर्ण होती है.

मनोनयन के बाद विधानसभा सचिवालय ने संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को विधिवत पत्र लिखकर इन नियुक्तियों के आधार पर वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने का अनुरोध किया है. इन औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

सदन के संचालन में निभाएंगे अहम भूमिका: इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा सत्रों के दौरान सत्तारूढ़ दल की रणनीति और सदन के संचालन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सचेतक बनाए गए ये सभी विधायक सदन के अंदर विधायकों की उपस्थिति, वोटिंग के समय पार्टी लाइन का पालन और अन्य संगठनात्मक कार्यों को सुनिश्चित करेंगे.