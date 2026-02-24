ETV Bharat / state

गुस्से से लाल हुए नीतीश कुमार, सदन में भाई वीरेंद्र को लगायी जमकर फटकार

चौकीदार और दफादार पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान नीतीश कुमार और भाई वीरेंद्र के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

नीतीश कुमार और भाई वीरेंद्र के बीच तीखी नोकझोंक (सौ. बिहार विधानसभा)
Published : February 24, 2026 at 1:05 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा का मंगलवार को चौकीदार और दफादार पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया कि बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी. इसी के साथ सदन में हंगामा शुरू हो गया. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर बिहार सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदारों और दफादारों की पूर्ति कौन करेगा?

चौकीदार-दफादार पर सदन में हंगामा : आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि "बिहार के संपूर्ण चौकीदार-दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे थे. उनको इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है तो क्या लोकतंत्र में अपनी मांगों को मांगने का अधिकार नहीं है. अगर माननीय न्यायलय ने कानून में संशोधन करने को कहा तो बिहार सरकार क्यों नहीं करना चाहती है?" इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी.

सीएम नीतीश का हमला (सौ. बिहार विधानसभा)

सीएम नीतीश को आया गुस्सा: विपक्षा की नारेबाजी को सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और वह खड़े हो गए. उन्होंने आरजेडी विधायक भाई वीरेन्द्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेमतलब मत बोलिए, सरकार नहीं चलेगी. आपकी संख्या कितनी कम है आप बैठिए. आप कितना कम हो गए हैं? आप लोगों की कितनी संख्या है? हम लोगों की संख्या को देखिए? हम लोग 202 हैं.

"आप लोग फालतू बात मत कीजिए. तीन साल आपके साथ रहे, आप लोग गड़बड़ करते थे, इसलिए आप लोगों को छोड़ दिए. आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है. जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ. आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है. आपकी सरकार में शाम के वक्त कोई घर से निकलता था, अब सब ठीक हो गया."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

गुस्से से लाल हुए नीतीश कुमार (सौ. बिहार विधानसभा)

गड़बड़ी करने वालों को बाहर करिए: नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दो-तीन साल के बाद आप लोगों को छोड़कर चले गए, बिना मतलब के कोई बात नहीं करिए. आपकी संख्या क्या है? सब फालतू बात है. इस बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की और कहा कि जो सदन में गड़बड़ करे, उसे बाहर करिए.

विपक्ष ने फिर लगाए सरकार के खिलाफ नारे: नीतीश कुमार को सुनते ही विपक्षी सदस्य फिर से तख्ती लेकर हंगामा करने लगे. नारा लगाने लगे कि लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी. नीतीश सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार हाय हाय के नारे लगने लगे.

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (सौ. बिहार विधानसभा)

विजय चौधरी ने दिया जवाब: हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सदन में खड़े हुए. उन्होंने दफादार और चौकीदार के प्रदर्शन पर कहा कि, कल उनका अपनी मांगी के समर्थन में प्रदर्शन था. अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती. यह आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक हक को रोकना चाहती है यह गलत है. उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो नीतीश कुमार की सरकार ने निर्णय लिया है, वो ऐतिहासिक है.

"अगर उनकी मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी. किसी संगठन को लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कोई हक नहीं है. उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए उनपर भी कार्रवाई हुई. चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है, वो ऐतिहासिक है. तारीख उठाकर देख लीजिए जो एनडीए सरकार ने लिया. इसलिए घड़ियाली आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है."-विजय चौधरी,संसदीय कार्य मंत्री

विजय चौधरी (सौ. बिहार विधानसभा)

बिजेंद्र यादव ने क्या कहा?: फिर मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि चौकीदार दफादार के संगठन को बुलाकर सरकार बातचीत कर लेगी जो भी उनकी मांगे हैं, उस पर विचार किया जाएगा. इस पर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी ने कहा कि चौकीदार वफादार की समस्याओं को लेकर हमारे नेता मुख्यमंत्री से पहले भी कई बार मिल चुके हैं और जो लाठी चार्ज की घटना हुई है, उस मामले में भी हम सरकार से कहेंगे कि कोई गलती हुई है तो कार्रवाई करें.

विपक्ष का सरकार पर हमला (ETV Bharat)

RJD विधायक के बयान पर हंगामा: राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौकीदार दफादार की मांग जायज है. हम लोगों की डिमांड इतना ही है कि जो भी उनकी मांगें हैं, उसे सरकार पूरा करें. हम लोग लाठी चार्ज की भी निंदा करते हैं. चौकीदार दफादार किस समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं सरकार दलित विरोधी है.

