नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव की फरलो पर रिहा करने की मांग पर नीतीश कटारा के परिवार और तिहाड़ प्रशासन को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा काट रहे विकास यादव की फरलो याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश कटारा के परिवार और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने विकास यादव की याचिका पर नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा, भाई अजय कटारा, तिहाड़ जेल के निदेशक और दिल्ली सरकार के गृह सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

विकास यादव ने तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक से फर्लों पर तीन हफ्ते के लिए रिहा करने की मांग की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था. जेल प्रशासन ने विकास यादव के खिलाफ अपराध की गंभीरता, पीड़ित के परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर किए जा रहे विरोध को देखते हुए अर्जी खारिज कर दिया था. विकास यादव ने जेल महानिरीक्षक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

याचिका में विकास यादव ने कहा है कि 25 साल की सजा में उसने 23 साल से ज्यादा हिरासत में गुजार दिए हैं. विकास यादव ने कहा है कि वो अपनी मां की देखभाल और शादी के लिए चार महीने के अंतरिम जमानत पर था लेकिन उसने जमानत की किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था.