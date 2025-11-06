नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव की फरलो पर रिहा करने की मांग पर नीतीश कटारा के परिवार और तिहाड़ प्रशासन को नोटिस जारी
नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तीन हफ्ते के फरलो की मांग की.
Published : November 6, 2025 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा काट रहे विकास यादव की फरलो याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश कटारा के परिवार और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने विकास यादव की याचिका पर नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा, भाई अजय कटारा, तिहाड़ जेल के निदेशक और दिल्ली सरकार के गृह सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
विकास यादव ने तिहाड़ जेल के महानिरीक्षक से फर्लों पर तीन हफ्ते के लिए रिहा करने की मांग की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था. जेल प्रशासन ने विकास यादव के खिलाफ अपराध की गंभीरता, पीड़ित के परिवार की सुरक्षा का हवाला देकर किए जा रहे विरोध को देखते हुए अर्जी खारिज कर दिया था. विकास यादव ने जेल महानिरीक्षक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
याचिका में विकास यादव ने कहा है कि 25 साल की सजा में उसने 23 साल से ज्यादा हिरासत में गुजार दिए हैं. विकास यादव ने कहा है कि वो अपनी मां की देखभाल और शादी के लिए चार महीने के अंतरिम जमानत पर था लेकिन उसने जमानत की किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था.
बता दें कि 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की सजा घटाकर 25 साल कर दी थी. विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा है. 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी. कटारा का विकास यादव की बहन भारती यादव के साथ प्रेम संबंध था. यह प्रेम संबंध यादव परिवार को मंजूर नहीं था.
क्या है फरलो ? फरलो ऐसे कैदियों को दी जाती है, जो लंबी अवधि की सजा काट रहे हैं. फरलो की अवधि को उसकी सजा की छूट के रूप में माना जाता है. पैरोल को कैदी का अधिकार नहीं माना जाता, लेकिन इसके विपरीत फरलो को कैदी के अधिकार के रूप में देखा जाता है. दोषी की सजा फरलो अवधि के साथ चलती है. पैरोल और फरलो दोनों को ही कैदी की सुधार प्रक्रिया के रूप में माना जाता है.
ये भी पढ़ें: