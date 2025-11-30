ETV Bharat / state

नीतीश सरकार ने खोला पिटारा, 855 अधिकारियों का प्रमोशन.. देखें लिस्ट

बिहार सचिवालय सेवा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में नीतीश सरकार ने सचिवालय सेवा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. शनिवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग ने 855 कर्मियों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी. विभिन्न स्तरों पर लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. चार स्तरों पर हुआ प्रमोशन: सामान्य प्रशासन विभाग की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार प्रमोशन चार श्रेणियों में दिए गए हैं. सहायक शाखा पदाधिकारी से शाखा पदाधिकारी, शाखा पदाधिकारी से अवर सचिव, अवर सचिव से उप सचिव और उप सचिव से संयुक्त सचिव पद पर कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है. ये प्रमोशन कार्यकारी रूप से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सचिवालय सेवा के 855 कर्मी (ETV Bharat) संयुक्त सचिव बने 31 वरिष्ठ अधिकारी: सबसे ऊपरी स्तर पर 31 उप सचिवों को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें राजेश कुमार तिवारी, प्रकाश रंजन, अरविंद कुमार द्विवेदी, अब्दुल रब खान, विभा कुमारी, संजय कुमार, अजय कुमार, अमित कुमार पुष्पक, नवीन चंद्र और अंजनी कुमार प्रमुख हैं. इसके अलावा कृष्ण कुमार लाल, सत्येंद्र कुमार सिंह (दो अधिकारी), कुमारी शिशिर भारती, भोगेंद्र नाथ झा, सुभाष कुमार शर्मा, बृजवंशी सिंह, कुमुद रंजन, विजय कुमार मिश्र, मंजू कुमारी, सुनील चौधरी सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं.