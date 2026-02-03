ETV Bharat / state

नीतीश सरकार का मेगा बजट आज, महिलाओं-युवाओं को करोड़ों का तोहफा!

पटना: नीतीश सरकार आज अपने नए कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी. वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सेकंड हाफ में 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे. बजट से ही बिहार के विकास की दिशा तय होगी. इसलिए बजट पर सबकी नजर है. पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार के बजट का आकार बड़ा होना तय है.

विपक्ष ने शुरू किया हंगामा: सबकी नजर इस पर है कि सरकार किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करती है. नौकरी-रोजगार को लेकर सरकार का क्या फैसला होगा, ये भी काफी अहम है. वहीं आज विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा शुरू हो गया है. विशेष कर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है.

विपक्ष नीट मामले में बढ़ा सकता है मुश्किल: बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही की 11:00 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले प्रश्न काल शुरू हुआ है, जिसमें सरकार सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रही है. इस बार आधे से अधिक सदस्य नए हैं और युवा हैं. विधानसभा चुनाव में इस बार महा गठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया है.

सदन में एनडीए विधायकों का दबदबा: एनडीए के पास 202 विधायक हैं इसलिए संख्या बल के हिसाब से सरकार के लिए किसी तरह की मुश्किल नहीं आने वाली है. सदन में एनडीए विधायकों का दबदबा भी दिखेगा लेकिन बड़ी संख्या में आए युवा विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

प्रश्नकाल के बाद शून्य काल: वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. नीट मामले में पटना पुलिस के रवैया के कारण सरकार की किरकिरी हो रही है. विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है. विपक्ष को हमला करने का एक तरह से मौका मिल गया है. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल होगा जिसमें सदस्य तात्कालिक विषयों को उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे. उसके बाद ध्यान कर्षण में भी सदस्यों के प्रश्नों का सरकार उत्तर देगी.