नीतीश सरकार का मेगा बजट आज, महिलाओं-युवाओं को करोड़ों का तोहफा!

नीतीश सरकार का बजट-वित्तीय वर्ष 2026- 27 आज दोपहर 2 बजे पेश किया जायेगा. जानें इस बजट में क्या होगा खास.

BIHAR BUDGET 2026 LIVE
बिहार बजट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 11:49 AM IST

पटना: नीतीश सरकार आज अपने नए कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी. वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सेकंड हाफ में 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे. बजट से ही बिहार के विकास की दिशा तय होगी. इसलिए बजट पर सबकी नजर है. पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार के बजट का आकार बड़ा होना तय है.

विपक्ष ने शुरू किया हंगामा: सबकी नजर इस पर है कि सरकार किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करती है. नौकरी-रोजगार को लेकर सरकार का क्या फैसला होगा, ये भी काफी अहम है. वहीं आज विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा शुरू हो गया है. विशेष कर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है.

विपक्ष नीट मामले में बढ़ा सकता है मुश्किल: बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही की 11:00 बजे से शुरू हो गई है. सबसे पहले प्रश्न काल शुरू हुआ है, जिसमें सरकार सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रही है. इस बार आधे से अधिक सदस्य नए हैं और युवा हैं. विधानसभा चुनाव में इस बार महा गठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया है.

सदन में एनडीए विधायकों का दबदबा: एनडीए के पास 202 विधायक हैं इसलिए संख्या बल के हिसाब से सरकार के लिए किसी तरह की मुश्किल नहीं आने वाली है. सदन में एनडीए विधायकों का दबदबा भी दिखेगा लेकिन बड़ी संख्या में आए युवा विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

प्रश्नकाल के बाद शून्य काल: वहीं कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. नीट मामले में पटना पुलिस के रवैया के कारण सरकार की किरकिरी हो रही है. विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है. विपक्ष को हमला करने का एक तरह से मौका मिल गया है. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल होगा जिसमें सदस्य तात्कालिक विषयों को उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लाएंगे. उसके बाद ध्यान कर्षण में भी सदस्यों के प्रश्नों का सरकार उत्तर देगी.

सेकंड हाफ में होगा बजट पेश: सेकंड हाफ में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे और इस बजट पर सब की नजर है. पिछला बजट 317000 करोड़ से अधिक का था ऐसे में इस बार का बजट 350000 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है. क्योंकि नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं जिसमें बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी.

इस बार के बजट में क्या होगा खास: सात निश्चय पार्ट 3 के तहत एक करोड़ नौकरी रोजगार के लक्ष्य को पूरा करना है, उद्योगों का जाल बिछाना है, आधारभूत संरचना और विकास के कई कार्य करने हैं. वित्त मंत्री के बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे.

बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पहले दिन 2025 -26 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया है. जिसमें बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3% अधिक है. अब बजट पर सबकी निगाह है.

