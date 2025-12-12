एक करोड़ नौकरी की राह पर नीतीश सरकार, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को मिले ये 19 बड़े काम
नीतीश सरकार के हाल में बनाए गए तीन नए विभागों को उनकी जिवम्मेदारी सौंप दी गई है. रोजगार एवं कौशल विभाग के 19 बड़े काम.
Published : December 12, 2025 at 10:18 AM IST
पटना: बिहार में एनडीए सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है. सरकार ने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए तीन नए विभागों का गठन किया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इन विभागों के कार्यों का वितरण भी कर दिया है, जिससे अब राज्य में कुल विभागों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई है.
युवा रोजगार एवं कौशल को मिली खास जिम्मेदारी: नवगठित तीनों विभागों में सबसे अधिक 19 महत्वपूर्ण कार्य युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को सौंपे गए हैं. यह विभाग बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों, उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित करेगा. विभाग का मुख्य उद्देश्य एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लक्ष्य को हासिल करना है.
हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही…— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 5, 2025
''हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार
कौशल विकास और प्रशिक्षण पर विशेष जोर: युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को रोजगारपरक योजनाओं का निर्माण-क्रियान्वयन, आईटीआई का संचालन, आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, बिहार कौशल विकास मिशन की देखरेख, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र जैसी योजनाओं का नियंत्रण दिया गया है. साथ ही रोजगार निदेशालय, ई-पोर्टल संचालन और रोजगार मेलों का आयोजन भी इसी विभाग के जिम्मे होगा.
सिविल विमानन विभाग: सिविल विमानन विभाग को 7 प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं. विभाग राज्य के सभी एयरपोर्ट-हेलीपोर्ट का विकास, संचालन और नियंत्रण करेगा। नए छोटे हवाई अड्डों का निर्माण, वायु परिवहन का विनियमन, केंद्र सरकार के एयरपोर्ट से समन्वय, बिहार उड्डयन संस्थान और सरकारी हेलीकॉप्टरों की खरीद-रखरखाव भी इसी विभाग के दायरे में आएगा.
उच्च शिक्षा विभाग को 17 जिम्मेदारियां: उच्च शिक्षा विभाग को 17 कार्य आवंटित किए गए हैं. यह विभाग सभी विश्वविद्यालयों, शोध एवं विज्ञान संस्थानों में समन्वय, विश्वविद्यालय अधिनियमों का प्रशासन, पुस्तकालयों की स्थापना, शोध कार्यों को बढ़ावा, भाषाई अकादमियों का नियंत्रण, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और दूरस्थ शिक्षा का संचालन देखेगा. खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज करेगा.
तीनों विभागों में सचिवों की तैनाती पूरी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को तीनों विभागों के गठन को मंजूरी मिली थी. गुरुवार को ही सरकार ने सचिवों की तैनाती भी कर दी. आईएएस राजीव रोशन को उच्च शिक्षा, डॉ. कौशल किशोर को युवा रोजगार एवं कौशल तथा निलेश रामचंद्र देवरे को सिविल विमानन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.
मंत्री आवंटन अभी बाकी: हालांकि अभी तक इन तीनों नए विभागों का मंत्री-आवंटन नहीं हुआ है. जब तक मंत्रिमंडल विस्तार या विभाग आवंटन की घोषणा नहीं होती, ये सभी विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे.
रोजगार और शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत: तीनों नए विभागों का गठन और कार्य-वितरण बिहार में रोजगार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत है. सरकार का दावा है कि इन कदमों से एक करोड़ नौकरी-रोजगार के वादे को पूरा करने की राह आसान होगी और राज्य की युवा शक्ति को नई दिशा मिलेगी.
ये भी पढ़ें-
नौकरी रोजगार के लिए बिहार में एक्शन, CM नीतीश कुमार ने तीन नए विभाग बनाने का निर्देश दिया