एक करोड़ नौकरी की राह पर नीतीश सरकार, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को मिले ये 19 बड़े काम

पटना: बिहार में एनडीए सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है. सरकार ने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए तीन नए विभागों का गठन किया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इन विभागों के कार्यों का वितरण भी कर दिया है, जिससे अब राज्य में कुल विभागों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई है.

युवा रोजगार एवं कौशल को मिली खास जिम्मेदारी: नवगठित तीनों विभागों में सबसे अधिक 19 महत्वपूर्ण कार्य युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को सौंपे गए हैं. यह विभाग बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों, उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित करेगा. विभाग का मुख्य उद्देश्य एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लक्ष्य को हासिल करना है.

''हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

कौशल विकास और प्रशिक्षण पर विशेष जोर: युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को रोजगारपरक योजनाओं का निर्माण-क्रियान्वयन, आईटीआई का संचालन, आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, बिहार कौशल विकास मिशन की देखरेख, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र जैसी योजनाओं का नियंत्रण दिया गया है. साथ ही रोजगार निदेशालय, ई-पोर्टल संचालन और रोजगार मेलों का आयोजन भी इसी विभाग के जिम्मे होगा.

सिविल विमानन विभाग: सिविल विमानन विभाग को 7 प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं. विभाग राज्य के सभी एयरपोर्ट-हेलीपोर्ट का विकास, संचालन और नियंत्रण करेगा। नए छोटे हवाई अड्डों का निर्माण, वायु परिवहन का विनियमन, केंद्र सरकार के एयरपोर्ट से समन्वय, बिहार उड्डयन संस्थान और सरकारी हेलीकॉप्टरों की खरीद-रखरखाव भी इसी विभाग के दायरे में आएगा.