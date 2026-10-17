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बिहार का 'नीतीश युग'.. ऐतिहासिक फैसलों से बदलती तस्वीर तक.. 2 मिनट में 2 दशक की कहानी

कैनवास पर ऐतिहासिक नीतीश युग ( ETV Bharat )

गया: देश और बिहार की राजनीतिक धुरी बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की कहानी अब कैनवास पर दिखाई जा रही है. एक ओर जहां नवरात्र में पट खुलने के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रदर्शनी भी लोग देख सकते हैं. इसी मकसद से नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों को कैनवास के रूप में लोग देख सकेंगे. बिहार के गया मे जदयू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है. इसमें नीतीश युग को दिखाया जा रहा है. अपने 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने वो कौन से क्रांतिकारी फैसले लिए जिसने बिहार की तस्वीर बदल दी विस्तार से जानें..

कैनवास पर ऐतिहासिक नीतीश युग