बिहार का 'नीतीश युग'.. ऐतिहासिक फैसलों से बदलती तस्वीर तक.. 2 मिनट में 2 दशक की कहानी
बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार वो तारा हैं, जो हमेशा लाइमलाइट में रहे और बिहार की तस्वीर बदलने का श्रेय उनको मिला. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 17, 2026 at 6:55 PM IST
गया: देश और बिहार की राजनीतिक धुरी बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की कहानी अब कैनवास पर दिखाई जा रही है. एक ओर जहां नवरात्र में पट खुलने के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रदर्शनी भी लोग देख सकते हैं. इसी मकसद से नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों को कैनवास के रूप में लोग देख सकेंगे. बिहार के गया मे जदयू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है. इसमें नीतीश युग को दिखाया जा रहा है. अपने 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने वो कौन से क्रांतिकारी फैसले लिए जिसने बिहार की तस्वीर बदल दी विस्तार से जानें..
कैनवास पर ऐतिहासिक नीतीश युग
बिहार के गया में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 सालों के नीतीश युग (मुख्यमंत्री काल) को प्रदर्शनी में कैनवास के जरिए दिखाया जा रहा है. यह प्रदर्शनी नवरात्र के दिनों तक चलेगी. 20 साल बेमिसाल, 'बदलता बिहार, निखरता गया' की थीम पर आधारित यह प्रदर्शन है.
इसके माध्यम से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता और जदयू की पकड़ को नीतीश कमजोर नहीं होने देना चाहते. साथ ही पार्टी में अपनी सक्रिय उपस्थिति से जदयू को बेहतर हालत में बनाए रखेंगे. पार्टी नीतीश कुमार की उन उपलब्धियों के गिनाने की कोशिश में हैं, जिसके लिए आज भी नीतीश कुमार को याद रखाा जाता है, फिर चाहे वह लड़कियों के लिए साइकिल योजना हो या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका योजना.
"जेडीयू के कार्यकर्ता माननीय बिहार के विश्कर्मा नीतिश कुमार जी के दर्शन कर आज से और उर्जावान होंगे और नवरात्रि में यहां सप्तमी अष्टमी, नवमी और दशमी तक प्रदर्शनी चलेगी. 2005 से पहले बिहार कहां था और आज कहां है, बिहार के विकास की गाथा यहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा."- सतीश पटेल, जदयू नेता
नीतीश के वे फैसले जिसने बदल दी बिहार की तस्वीर:
महिला सशक्तिकरण का नया दौर
साल 2006 में नीतीश सरकार ने एक बड़ा दूरदर्शी फैसला लिया, जो आगे चलकर बिहार में सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण बना. राज्य सरकार ने अपनी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पूरे 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू की. उस समय भारत के किसी भी अन्य राज्य में ऐसी प्रगतिशील व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी. इसके बाद महिलाएं घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर मुख्यधारा में आईं.
जीविका योजना से आर्थिक आजादी
इस बड़े फैसले की अद्भुत कामयाबी को देखते हुए साल 2007 में नगर निकाय संस्थाओं में भी महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया गया. इसके साथ ही, साल 2006 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी जीविका योजना के जरिए आसान ऋण प्रदान करके महिलाओं को नए स्वरोजगार के लिए निरंतर प्रेरित किया गया. आज राज्य की लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.
राजनीतिक नेतृत्व और महिला समर्थन
नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल से ही महिला सशक्तिकरण को शासन के केंद्र में रखा. महिलाओं ने भी उन्हें अपना सच्चा रहनुमा मानकर पूरा समर्थन दिया. इसी अटूट विश्वास के कारण साल 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत यानी 206 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में लौटे, जिसमें महिला मतदाताओं की भूमिका सबसे बड़ी और निर्णायक साबित हुई थी.
सरकारी नौकरियों में मिला आरक्षण
अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान साल 2013 में नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू की. इसके बाद साल 2016 के दौरान सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया. इस बड़े कदम से सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी.
शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल और पोशाक योजना की सराहना देश-विदेश में बड़े स्तर पर हुई. इस कल्याणकारी पहल की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के प्रति गहरा रुझान पैदा हुआ. इस दूरदर्शी योजना ने समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने और बेटियों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई.
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि
राज्य की बेटियां स्नातक स्तर तक सुगमता से पढ़ाई पूरी कर सकें, इसके लिए सरकार ने 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि का बड़ा प्रावधान किया. इसके अलावा साल 2025 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी गई. इन दूरदर्शी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव बहुत व्यापक रहा.
जंगलराज बन गया अतित
साल 2005 के अक्टूबर चुनाव में नीतीश कुमार को 'जंगलराज' समाप्त करने के स्पष्ट नाम पर ही जनता का भारी जनादेश मिला था. सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहला प्रहार संगठित क्राइम सिंडिकेट पर किया. उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि वे न केवल कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करें, बल्कि अदालत में उनके खिलाफ बिल्कुल पुख्ता सबूत भी पेश करें.
फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित
कानून का शिकंजा कसने के लिए सरकार ने पुलिस को गवाहों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देने का आदेश दिया. इसके साथ ही आपराधिक मामलों की तेजी से सुनवाई पूरी करने के लिए राज्यभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए. इसका ऐतिहासिक नतीजा यह हुआ कि साल 2012 तक करीब 70 हजार अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए और कानून-व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ गई.
नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय
साल 2015 में राजद के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद भी नीतीश कुमार अपने मूल विकास एजेंडे पर पूरी मजबूती से डटे रहे. विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और उन्हें सैद्धांतिक रूप देने के लिए उन्होंने सात निश्चय पार्ट-1 नीति लागू की. इस महत्वाकांक्षी योजना का सबसे प्रमुख संकल्प बिहार के प्रत्येक गांव और हर घर तक निर्बाध बिजली पहुंचाना था.
बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्रांति
उस दौर में बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाना पूरी तरह असंभव कार्य माना जाता था. गांवों की बात तो दूर, प्रमुख शहरों में भी बमुश्किल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पाती थी. लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई और साल 2018-19 तक राज्य के हर घर में बिजली पहुंचाकर एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया.
आधुनिक बिहार में ग्रामीण विद्युत आपूर्ति
नीतीश सरकार के इन अथक प्रयासों और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए क्रांतिकारी सुधारों के कारण आज बिहार पूरी तरह बदल चुका है. राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी अब औसतन 22 घंटे बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. इस बड़े और सकारात्मक बदलाव ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है.
20 साल बेमिसाल
'20 साल बेमिसाल' यह नारा बिहार में बरबस ही सुनने को मिल जाता है. यह नारा उस शख्सियत के मुख्यमंत्री काल के कार्यों को दर्शाने की बानगी है, जो बिहार में सुशासन का चेहरा बने रहे. अब कैनवास पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग को दिखाया जा रहा है, जो 20 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे.
उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की कहानी कैनवास के माध्यम से बताई जा रही. 2 दशकों तक सीएम का कार्यकाल संभाला. अपने नीतियों को बढ़ावा दिया. नीतीश कुमार कहते भी रहे हैं, उन्होंने जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई है और बिहार में विकास का इतिहास लिखा है. जंगल राज और लालटेन युग से निजात दिलाई है.
नीतीश ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के केदारनाथ मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में आए. जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और 20 साल बेमिसाल उत्कृष्ट कार्यो के प्रदर्शनी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कैनवास पर उतारे गए अपने उपलब्धि वाले कार्यों को देखा और फिर 2 मिनट के बाद ही नीतीश कुमार वापस चले गए. उन्होंने न कोई संबोधन किया और न ही किसी अन्य नेता का संबोधन हुआ, सिर्फ प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन हुआ और पूर्व सीएम वापस रवाना हो गए.
"गया जिले में दशहरा के शुभ अवसर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुभारंभ करने आये हुए थे. इसके लिए हम दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं. पूरे गया जिला की ओर से धन्यवाद और स्वागत करती हूं. मां दुर्गा कृपा ईश्वर की कृपा हम सब पर बना रहे, आप पर बना रहे, स्वस्थ रहें."- मनोरमा देवी, विधायक, बेलागंज
क्या है प्रदर्शनी के पीछे का कारण?
वही, एक्सपर्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार सिन्हा बताते हैं कि जदयू का ह्रास हो रहा है. आंतरिक कलह चरम पर है. कब टूट हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है. इसी कारण यह कार्यक्रम हुआ. वैसे प्रदर्शनी होना और उसका उद्घाटन करना, कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन जिस तरह से काफी छोटा मंच दिया गया, उससे गलत मैसेज गया है. नीतीश कुमार के बड़े-बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए लोगों को उनके दरबार में कई बार आना पड़ता है. तब जाकर उनकी हां मिलती है. लेकिन गया जी में जो कार्यक्रम हुआ, वह अत्यंत छोटे मंच पर हुआ.
"इसके लिए गांधी मैदान, आजाद पार्क या और कोई मंच दिया जाना चाहिए था, लेकिन बड़ा मंच नहीं मिला. जदयू में आंतरिक कलह है. कभी भी टूट हो सकती है. कहीं न कहीं, यह एहसास नीतीश कुमार को है और यही वजह है कि जदयू कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संपर्क इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं. केदारनाथ मार्केट सब्जी मंडी में नीतीश कुमार का कार्यक्रम हुआ, जिससे गलत संदेश गया है. इस तरह के कार्यक्रम में छोटे मंच से जदयू कमजोर होगी."- पंकज कुमार सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार
गठबंधन बदले लेकिन विकास की सोच नहीं..
नीतीश युग यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल की बात करें, तो सीटों की संख्या फर्श से अर्श तक यानी कि संघर्ष से सत्ता तक पहुंचाते रहे. हालांकि, गठबंधन को लेकर इधर-उधर भी होते रहे. कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जाते रहे. लेकिन उन्होंने विकास की सोच को बनाए रखा. यही वजह है, कि वह एक बार नहीं बल्कि 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दो दशकों तक बिहार की राजनीति में छाए रहे और विकास की कहानी गढ़ते रहे हैं.
2 दशक तक नीतीश युग
विभिन्न पार्टियों से नीतीश कुमार गुजरे. इस क्रम में समता पार्टी भी बनी. समता पार्टी में रहकर सत्ता की चाबी हासिल करने की जो शुरुआत की, वह धीरे-धीरे सफलता की कहानी गढती गई और सता व जदयू नीतीश के इर्द-गिर्द घूमती रही. बिहार में 2 दशकों की सत्ता नीतीश युग मानी जाती है. उनकी सरकार को सुशासन की सरकार का भी तमगा लगता रहा.
20 साल.. 10 बार सीएम
वर्ष 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए. इसके बाद 2005 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री बने. फिर 2010 से 2014 तक मुख्यमंत्री बने. फिर 2015 फरवरी से लेकर नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री बने. इसके बाद 2015 से 2017 तक मुख्यमंत्री बने. फिर 2017 से 2020 तक मुख्यमंत्री बने. फिर 2020 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री रहे.
2022 से 2024 तक मुख्यमंत्री बने. 2024 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री रहे और फिर 10वीं बार 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. इसके बीच नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया. हालांकि बाद में नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने. मुख्यमंत्री बनने के दौरान कई दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का साथ लिया. अंततः अभी वह एनडीए के साथ ही है.
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