नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 7 निश्चय पार्ट-3 पर मुहर, 94 लाख परिवारों के लिए सरकार ने खोला खजाना

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है. उन्होंने कहा कि 24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तबसे राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है.

सात निश्चय-3 पर मुहर: नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है.

"हमलोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी. बिहार के उत्पादों की ब्रिक्री के लिए हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

दोगुना रोजगार, दोगुनी आय: मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है. इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है. इसके लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमलोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपए दे रहे हैं. इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 02 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी.

"अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार

समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार: सात निश्चय-3 का दूसरा निश्चय ‘समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार’ है. इसके तहत राज्य में तेजी के उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है. इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र (Tech Hub) बनाना है. साथ ही बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

औद्योगिक क्षेत्र किया जा रहा विकसित: राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि हमलोगों ने अगले 05 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चीनी मिलों को चालू करने पर फोकस: राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है. हमलोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी.

कृषि में प्रगति,प्रदेश की समृद्धि: सात निश्चय-3 का तीसरा निश्चय बताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि' कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि' इसका तीसरा एजेंडा है. इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी.