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नितिन नवीन की नई यूथ ब्रिगेड में बिहार का दबदबा, मैथिली ठाकुर और विनीत कुशवाहा को मिली जगह.. देखें लिस्ट

नितिन नवीन का यूथ ब्रिगेड गठित ( ETV Bharat )

पटना: भारतीय जनता पार्टी ने Gen Z आंदोलन को देखते हुए युवाओं की टीम गठित कर ली है. भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम अस्तित्व में आ चुकी है और नितिन नवीन की टीम में बिहार के कई युवाओं को जगह दी गई है. नई टीम में बिहार से राज राजेंद्र सिंह के साथ ही मैथिली ठाकुर और विनित कुशवाहा को संगठन में जगह दी गई है. इनमें तमाम ऐसे युवा हैं जो नितिन नवीन के साथ बिहार में काम कर चुके हैं.

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