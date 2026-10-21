नितिन नवीन की नई यूथ ब्रिगेड में बिहार का दबदबा, मैथिली ठाकुर और विनीत कुशवाहा को मिली जगह.. देखें लिस्ट
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यूथ ब्रिगेड में बिहार के कई युवाओं को जिम्मेदारी मिली है. इन युवा नेताओं को मिला मौका. रिपोर्ट-रंजीत
Published : October 21, 2026 at 6:46 AM IST
पटना: भारतीय जनता पार्टी ने Gen Z आंदोलन को देखते हुए युवाओं की टीम गठित कर ली है. भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम अस्तित्व में आ चुकी है और नितिन नवीन की टीम में बिहार के कई युवाओं को जगह दी गई है. नई टीम में बिहार से राज राजेंद्र सिंह के साथ ही मैथिली ठाकुर और विनित कुशवाहा को संगठन में जगह दी गई है. इनमें तमाम ऐसे युवा हैं जो नितिन नवीन के साथ बिहार में काम कर चुके हैं.
राज राजेन्द्र सिंह बने भाजयुमो के उपाध्यक्ष
नई टीम में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बंटवारे के तहत राज राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राहुल झा को राष्ट्रीय मंत्री, हिमांशु यादव को मीडिया प्रभारी और मानवेंद्र चौहान को सोशल मीडिया सह प्रभारी नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों के साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin के आदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों को BJYM के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। @drhemangjoshimp https://t.co/L4X1wIEt8J— BJYM (@BJYM) October 20, 2026
मैथिली ठाकुर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
मैथिली ठाकुर को भी नितिन नवीन ने अपनी युवा टीम का हिस्सा बनाया है. इसके अलावा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में इन नियुक्तियों को संगठन के कामकाज, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया पर पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर राज राजेंद्र सिंह और राहुल झा संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका निभाएंगे, जबकि मीडिया प्रभारी हिमांशु यादव और सोशल मीडिया सह प्रभारी मानवेंद्र चौहान पर संबंधित क्षेत्रों की जिम्मेदारी होगी.
भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि ''संगठन को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका होती है और युवा अगर ऊर्जावान हो तो पार्टी आगे बढ़ती है, किसी को देखते हुए बिहार के युवाओं को भी मौका नहीं दिया गया है. बिहार के युवा ऊर्जावान होते हैं और पार्टी की गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर निभाते रहे हैं, जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौका दिया है वह भविष्य में बेहतर काम करेंगे.''
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