1 नवंबर को रोहतक में बीजेपी की पदयात्रा, नितिन नवीन और स्मृति ईरानी होंगी शामिल, कांग्रेस पर बरसीं अर्चना गुप्ता
रोहतक में 1 नवंबर को बीजेपी की पदयात्रा (Rohtak BJP Padyatra) होगी. पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और स्मृति ईरानी शामिल होंगे.
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
रोहतक: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एक नवंबर को रोहतक में होने वाली पदयात्रा (Rohtak BJP Padyatra Update) में प्रदेश के 12 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे. ये पदयात्रा पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी. पदयात्रा की शुरुआत रोहतक के जाट शिक्षण संस्था के मैदान से होगी और समापन बापू पार्क पर होगा. ये जानकारी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में पार्टी कार्यालय मंगल कमल में पत्रकार वार्ता में दी. इससे पहले उन्होंने पदयात्रा के संबंध में यहां विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की.
रोहतक में बीजेपी की पदयात्रा: डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, सह प्रभारी भोला सिंह प्रमुख तौर पर शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक नवंबर को कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. इस पदयात्रा में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, गोहाना, जींद और रेवाड़ी के कार्यकर्ता शामिल होंगे. भाजपा में गोहाना को भी संगठनात्मक दृष्टि से जिला का दर्जा दिया है.
अर्चना गुप्ता का कांग्रेस पर निशाना: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं को निशाने पर लिया. उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर देश में अस्थिरता व अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के नेता भ्रामक प्रचार के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.
'राहुल गांधी का देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं': उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है. वे सेना के शौर्य पर प्रश्न चिह्न लगा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा चुके हैं. कांग्रेस पार्टी जब खुद चुनाव जीतती है, तो ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाती और जब हार जाती है, तो ईवीएम गलत हो जाती है. एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी कई बार चुकी है और अब पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से हो रही है. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत काटे गए वोटों का आंकड़ा प्रस्तुत किया
फरीदाबाद में रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान: अर्चना गुप्ता ने ये भी बताया कि एक नवंबर को फरीदाबाद में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पदयात्रा में शामिल होंगे. जबकि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में आएंगे. इसी दिन अमित शाह अंबाला में 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक का लोकार्पण करेंगे.
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