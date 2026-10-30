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1 नवंबर को रोहतक में बीजेपी की पदयात्रा, नितिन नवीन और स्मृति ईरानी होंगी शामिल, कांग्रेस पर बरसीं अर्चना गुप्ता

Rohtak BJP Padyatra Update ( ETV Bharat )

रोहतक: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एक नवंबर को रोहतक में होने वाली पदयात्रा (Rohtak BJP Padyatra Update) में प्रदेश के 12 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे. ये पदयात्रा पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी. पदयात्रा की शुरुआत रोहतक के जाट शिक्षण संस्था के मैदान से होगी और समापन बापू पार्क पर होगा. ये जानकारी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में पार्टी कार्यालय मंगल कमल में पत्रकार वार्ता में दी. इससे पहले उन्होंने पदयात्रा के संबंध में यहां विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की.

रोहतक में बीजेपी की पदयात्रा: डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बताया कि पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, सह प्रभारी भोला सिंह प्रमुख तौर पर शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक नवंबर को कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. इस पदयात्रा में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, गोहाना, जींद और रेवाड़ी के कार्यकर्ता शामिल होंगे. भाजपा में गोहाना को भी संगठनात्मक दृष्टि से जिला का दर्जा दिया है.