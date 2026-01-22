ETV Bharat / state

नितिन नबीन-संजय सरावगी की सुरक्षा बढ़ी, तेजस्वी यादव की घटी, राजेश राम की हटी

कहते हैं राजनीति में आपके रसूख के अनुसार ही सबकुछ प्राप्त होता है. चाहे आपकी सुरक्षा ही क्यों ना हो. आगे पढ़ें पूरी खबर

नितिन नबीन-संजय सरावगी (ETV Bharat)
पटना : बिहार में वीआईपी सुरक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है. सरकार ने सत्ता पक्ष के दिग्गजों को 'Z' सुरक्षा दी गई है. वहीं विपक्षी नेताओं के कवर में भी बदलाव किया गया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल थ्रेट परसेप्शन के आधार पर की जाती है.

नितिन नबीन को मिली जेड सुरक्षा : सरकार ने भाजपा के कई कद्दावर नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का निर्णय लिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नबीन, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक संजय सरावगी को 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

ललन सिंह की सुरक्षा बढ़ी : इसके साथ ही जेडीयू सांसद व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. Z श्रेणी के तहत इन नेताओं के साथ 24 घंटे कमांडो और प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों का मजबूत घेरा तैनात रहेगा. इसके अलावा उनके आवास, कार्यालय और यात्रा के दौरान विशेष एस्कॉर्ट व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. गिरिराज सिंह को 'Y+' की सुरक्षा प्रदान की गई है.

तेजस्वी यादव की सुरक्षा (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई है. पहले उन्हें भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी. इस सूची में बदलाव के तहत पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को अब 'Y+' श्रेणी में रखा गया है. यह बदलाव थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट और हालिया सुरक्षा ऑडिट के आधार पर किया गया है. 'Y+' श्रेणी में नेताओं के साथ सीमित लेकिन विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा हटाई गई : सरकार ने कुछ पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का भी निर्णय लिया है. इस सूची में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के नाम शामिल हैं. इन नेताओं को अब राज्य की वीआईपी सुरक्षा सूची से बाहर कर दिया गया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम (ETV Bharat)

व्यापक समीक्षा के बाद फैसला : सुरक्षा श्रेणियों की व्यापक समीक्षा के बाद सरकार ने फैसला लिया है. गृह विभाग और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त सुरक्षा ऑडिट के आधार पर जहां सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए उन्हें 'Z' श्रेणी में रखा गया है. वहीं कुछ विपक्षी नेताओं और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में कटौती की गई है.

कैसी होती है सुरक्षा? : दरअसल, जेड श्रेणी की सुरक्षा में 22 जवान रहते हैं, जिसमें 4 से 6 कमांडो होते हैं. सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात होते हैं. वहीं वाई श्रेणी की सुरक्षा में 8 जवान और 1 से 2 कमांडो तैनात रहते हैं.

