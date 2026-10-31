गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ अभियान पदयात्रा में शामिल होंगे नितिन नबीन, 1 नवंबर को बैठक में बनेगी रणनीति
क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 7:21 PM IST
गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र बचाओ अभियान पदयात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं. पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन भी शामिल होंगे. क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने बताया कि पार्टी की तरफ से 1 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई है, जो क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में आयोजित होगी. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे.
बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के प्रदेश एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सभी 12 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तथा पदयात्रा के जिला संयोजक उपस्थित रहेंगे. पदाधिकारियों से पदयात्रा भव्य और दिव्य बनाने पर चर्चा की जाएगी. पदयात्रा आगामी 4 नवंबर को आयोजित की गई है. इस पदयात्रा को आगामी 2027 के चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, पदयात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा.
विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को परखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे. बैठक के जरिए संगठन की सक्रियता, संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय मजबूत करने और जनता में संदेश देने की कोशिश भी करेंगे. बीजेपी का कार्यक्रम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोरखपुर दौरा इस बात के संकेत देने के लिए काफी है की संगठन और जनसंपर्क दोनों मोर्चो पर बीजेपी अपना सक्रियता बढ़ाएगी.
इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भी रहने की उम्मीद है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन का यह पूर्वांचल दौरा कई मयनों में खास होगा, चुनाव की तैयारी संगठनात्मक एकजुटता और जन प्रतिनिधियों की भूमिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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