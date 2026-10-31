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गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ अभियान पदयात्रा में शामिल होंगे नितिन नबीन, 1 नवंबर को बैठक में बनेगी रणनीति

पदयात्रा से पहले होगी बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र बचाओ अभियान पदयात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं. पदयात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन भी शामिल होंगे. क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने बताया कि पार्टी की तरफ से 1 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई है, जो क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में आयोजित होगी. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल होंगे.

बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के प्रदेश एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सभी 12 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तथा पदयात्रा के जिला संयोजक उपस्थित रहेंगे. पदाधिकारियों से पदयात्रा भव्य और दिव्य बनाने पर चर्चा की जाएगी. पदयात्रा आगामी 4 नवंबर को आयोजित की गई है. इस पदयात्रा को आगामी 2027 के चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, पदयात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा.