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मध्य प्रदेश की दमदार शख्सियतों को नितिन नबीन का इनाम, आधा दर्जन नेता गए दिल्ली दरबार

नितिन की नवीन टीम का ऐलान, मध्य प्रदेश से संगठन को मजबूती देने वाले नेताओं को मिला इनाम. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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नितिन की नवीन टीम का ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:48 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 8:41 PM IST

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भोपाल: बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की इस टीम पर सबकी निगाहें लगी हुई थी. 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर टीम नवीन में नियुक्तियां दी गई हैं. नितिन नबीन की इस टीम में मध्य प्रदेश से उम्मीद के मुताबिक नेताओं को जगह मिली है. जिन नेताओं के नाम सुर्खियों में थे उन्हें टीम नबीन में जगह दी गई है. लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि गजेन्द्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदारी सौंपी गई है. केन्द्रीय मंत्री की दौड़ में रहे वीडी शर्मा को सभी सेल के कार्डिनशन की महती जिम्मेदारी दी गई है.

मध्य प्रदेश से ओबीसी और जनजाति वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय मीडिया विभाग में भी अब मध्य प्रदेश की धमक होगी. प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मीडिया समन्वयक की भूमिका में होंगे.

ओबीसी और जनजाति वर्ग के नेताओं को मध्य प्रदेश से मौका

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिए नेताओं के नामों की कतार लंबी थी. लेकिन आखिरकार जो सूची आई उसमें प्रमुखता से जनजाति वर्ग और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को मौका दिया गया. सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं. लाल सिंह आर्य बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. जबकि गजेन्द्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदारी सौंपी गई है. इसी तरह से जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में था पिछड़ा वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.

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वीडी शर्मा को सभी सेल के कार्डिनशन की महती जिम्मेदारी (ETV Bharat)
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लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए (ETV Bharat)

वीडी शर्मा का केन्द्रीय मंत्रीमंडल से पत्ता कटा, अब कॉर्डिनेशन देखेंगे

पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरों के बाद से ये अटकलें तेज हो गई थीं कि सांसद वीडी शर्मा केन्द्रीय मंत्री बन सकते हैं. लेकिन उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जवाबदारी दी है. पार्टी के जितने भी सेल हैं. उनके समन्वय की महती जिममेदारी वीडी शर्मा देखेंगे. मध्य प्रदेश बीजेपी में अध्यक्ष रहे वीडी शर्मा के कार्यकाल में बीजेपी चुनाव जीती थी.

आशीष की कड़ी मेहनत का सम्मान

मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल की ईमानदार मेहनत और लगन को इनाम मिला है. जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में ये दायित्व दिया गया. मध्य प्रदेश में पहली बार किसी मीडिया प्रभारी को इस तरह से प्रमोट किया गया है. 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके कुशल मीडिया मैनेजमेंट को काफी सराहना मिली थी.

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कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया (ETV Bharat)

जमीनी नेता बंशीलाल संभालेंगे पार्टी में किसानों का मुद्दा

जमीनी नेता के तौर पर गिने जाने वाले बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है. गुर्जर की पहचान किसान नेता के तौर पर ही है. इसके पहले पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा था. जमीनी कार्यकर्ता की तरह मंदसौर में उन्होंने पार्टी की जमीन मजबूत की है. बशीलाल पहले प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं.

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बशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी (ETV Bharat)

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एलान के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली रवाना

बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एलान के ठीक पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली रवाना हो गए. आज ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह दिल्ली रवाना हुए. इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उन्होंने कल मुलाकात की थी. हालांकि, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर अलग अलग केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने का है. मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के सिलसिले में वे केन्दीय मंत्रियों से मिलकर उनसे बातचीत करेंगे.

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आशीष उषा अग्रवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मीडिया समन्वयक बने (ETV Bharat)

टीम के एलान के पहले बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ और मुलाकातें

ये इत्तेफाक तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में टीम नबीन के एलान के काफी पहले से मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने दिल्ली दौड़ शुरु कर दी थी. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा वीडी शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात की रही. उनके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक उमाकांत शर्मा भी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे. कांग्रेस प्रवक्ता सगीता शर्मा कहती हैं, "बीजेपी में गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है कि नेताओं की गणेश परिक्रमा के बिना अवसर है ही नहीं. इसलिए मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली दौड़ लगाते रहे. अब कितनों की दौड़ लगी और उनमें से देखिए फिर पार्टी के कद्दावर नेता हाथ मलते रह गए."

Last Updated : August 17, 2026 at 8:41 PM IST

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