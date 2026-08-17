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मध्य प्रदेश की दमदार शख्सियतों को नितिन नबीन का इनाम, आधा दर्जन नेता गए दिल्ली दरबार

नितिन की नवीन टीम का ऐलान ( ETV Bharat )

भोपाल: बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की इस टीम पर सबकी निगाहें लगी हुई थी. 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर टीम नवीन में नियुक्तियां दी गई हैं. नितिन नबीन की इस टीम में मध्य प्रदेश से उम्मीद के मुताबिक नेताओं को जगह मिली है. जिन नेताओं के नाम सुर्खियों में थे उन्हें टीम नबीन में जगह दी गई है. लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि गजेन्द्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदारी सौंपी गई है. केन्द्रीय मंत्री की दौड़ में रहे वीडी शर्मा को सभी सेल के कार्डिनशन की महती जिम्मेदारी दी गई है. मध्य प्रदेश से ओबीसी और जनजाति वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय मीडिया विभाग में भी अब मध्य प्रदेश की धमक होगी. प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मीडिया समन्वयक की भूमिका में होंगे. ओबीसी और जनजाति वर्ग के नेताओं को मध्य प्रदेश से मौका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिए नेताओं के नामों की कतार लंबी थी. लेकिन आखिरकार जो सूची आई उसमें प्रमुखता से जनजाति वर्ग और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को मौका दिया गया. सौदान सिंह राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं. लाल सिंह आर्य बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. जबकि गजेन्द्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदारी सौंपी गई है. इसी तरह से जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में था पिछड़ा वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वीडी शर्मा को सभी सेल के कार्डिनशन की महती जिम्मेदारी (ETV Bharat) लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए (ETV Bharat) वीडी शर्मा का केन्द्रीय मंत्रीमंडल से पत्ता कटा, अब कॉर्डिनेशन देखेंगे पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरों के बाद से ये अटकलें तेज हो गई थीं कि सांसद वीडी शर्मा केन्द्रीय मंत्री बन सकते हैं. लेकिन उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जवाबदारी दी है. पार्टी के जितने भी सेल हैं. उनके समन्वय की महती जिममेदारी वीडी शर्मा देखेंगे. मध्य प्रदेश बीजेपी में अध्यक्ष रहे वीडी शर्मा के कार्यकाल में बीजेपी चुनाव जीती थी.