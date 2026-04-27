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नितिन नबीन का राजस्थान दौरा: एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

जयपुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज राजस्थान के दौरे पर हैं. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थानी परंपरा का निर्वहन करते हुए नितिन नवीन को प्रदेश की 'आन-बान-शान' का प्रतीक साफा पहनाकर उनका सम्मान किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यह उनका पहला प्रदेश प्रवास है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है. जयपुर की सड़कों पर आज केवल राजनीति नहीं, बल्कि राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है. ​नितिन नबीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक स्वागत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आगामी पंचायत, निकाय चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की 'नब्ज' टटोलने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का एक बड़ा रणनीतिक कदम है.

जयपुर दौरे पर नितिन नबीन का स्वागत राजस्थानी परंपराओं से होगा, जहां लोकनृत्य, वेशभूषा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की समृद्ध विरासत की झलक दिखाई जाएगी. जयपुर एरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक पार्टी के कार्यकताओं द्वारा राजस्थानी रीति-रिवाजों के साथ किया स्वागत किया जाएगा. उनके स्वागत में पुष्कर और श्रीगंगानगर के लोक कलाकार ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक बैगपाइपर के साथ प्रस्तुतियां देंगे. जयपुर एरपोर्ट से युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से नबीन के काफिले के साथ चलेंगे. वहीं भाजपा मुख्यालय से पहले महिला मोर्चा की ओर से राजमहल पैलेस पर पारंपरिक कलश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई करेंगी.

सीएम भजनलाल ने किया स्वागत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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​टोंक से शुरुआत: ​भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के तहत नितिन नबीन सबसे पहले टोंक पहुंचेंगे. यहां सुबह 11:45 बजे वे भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. इसी मंच से वे डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन तथा जालौर जिला कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे. टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में वे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. टोंक में कार्यक्रम के बाद नितिन नबीन दोपहर 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद एयरपोर्ट के बाहर बगरू, सांगानेर और चाकसू विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य अभिनंदन किया जाएगा. यहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा. इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से उनके काफिले की अगुवाई करेंगे.