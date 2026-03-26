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'जहां आपने बिहार के विकास को लाकर खड़ा किया है, वहां से आगे बढ़ता रहेगा', CM के सामने बोले BJP अध्यक्ष

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन हो गया. आखिरी दिन राजधानी पटना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल हुए. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
पटना में समृद्धि यात्रा का समापन (सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 8:59 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को 1,056 करोड़ रुपये की सौगात दी है. समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर में अवस्थित ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां उन्होंने एक बार फिर बिहार के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे. वह बांकीपुर के विधायक हैं. हालांकि राज्यसभा के लिए भी चुन लिए गए हैं लेकिन अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है.

क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष?: नितिन नबीन ने समृद्धि यात्रा की सफलता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आपने बिहार को विकास के जिस पैमाने पर लाकर खड़ा किया है. यहां से जो आगे का सफर है, वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आपने (नीतीश कुमार) बिहार को उस बुरे कालखंड से बाहर निकाला और आज बिहारी कहलाना गर्व का एहसास दिलाता है. आपके साथ बतौर विधायक और मंत्री बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इसके लिए आपका आभार जताता हूं.

"माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं. आपने जिस तरह से इस यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में उत्सव का वातावरण का निर्माण किया है और आपने बिहार को विकास के जिस पैमाने पर लाकर खड़ा किया है. यहां से जो आगे का सफर है, वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा."- नितिन नबीन, बीजेपी अध्यक्ष सह विधायक, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र

पटना में समृद्धि यात्रा का समापन: मुख्यमंत्री ने पटना जिले में 473 करोड़ रुपये की लागत से 761 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 583 करोड़ रुपये की लागत की 612 योजनाओं का शिलान्यास किया. सीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया. अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने 25,883 जीविका स्वयं सहायता समूहों के 2 लाख 6 हजार 989 दीदियों के लिए बैंक ऋण के तहत 5 अरब 19 करोड़ 26 लाख रुपये का सांकेतिक चेक, आयुष्मान कार्ड, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का सांकेतिक चेक, कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि लाभुकों को प्रदान किया.

जीविका दीदियों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी बिहार के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. आगे भी पूरे लगन एवं मेहनत से काम करते रहिए, सरकार हरसंभव आपकी मदद के लिए तैयार है.

निरीक्षण के साथ रिपोर्ट भी ली: मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एम्स गोलम्बर-जानीपुर-पैनापुर-नेवा (बिहटा-सरमेरा-पटना रिंग रोड) पथ का 2-लेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. निरीणक्ष के क्रम में मुख्यमंत्री ने एम्स गोलंबर और बिहटा सरमेरा पथ के पास स्थल निरीक्षण कर निर्माणाधीन पथ के प्रगति के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली.

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एम्स गोलम्बर-जानीपुर-पैनापुर-नेवा पथ का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस सड़क का नेवा में बिहटा सरमेरा पथ से सम्पर्कता हो जाने से फुलवारीशरीफ, एम्स, दानापुर, नौबतपुर आदि पश्चिमी पटना से आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी. यह पथ एनएच-139 फोर लेन एम्स के पास से होकर वभनपुरा, जानीपुर, अकबरपुर, पुनपुन सुरक्षा बांध से होते हुए बिहटा सरमेरा (6-लेन) को जोड़ता है, जिससे फुलवारीशरीफ, एम्स, दानापुर, नौबतपुर आदि पश्चिमी पटना के इलाकों का और अधिक विकास होगा. इस क्षेत्र की लगभग चार लाख आबादी लाभान्वित होगी. इस निर्माणाधीन पथ की कुल लंबाई 10.50 किलोमीटर है.

नीतीश कुमार ने दिए अहम निर्देश: सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस पथ का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कराएं. यह पथ काफी महत्वपूर्ण है. इस काम के पूरा हो जाने से पटना एम्स की कनेक्टविटी और बेहतर होगी. दक्षिण बिहार से पटना रिंग रोड होकर आने वाले लोगों को एम्स पटना पहुंचने में काफी सुविधा होगी.

Nitish Kumar
समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य (सौ. जेडीयू एक्स हैंडल)

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय प्लस विद्यालय, फुलवारीशरीफ, पटना का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय, पुस्तकालय का जायजा लिया. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां (10+2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 720 क्षमता वाले आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस आवासीय विद्यालय परिसर में प्रशासनिक-सह-शैक्षणिक भवन, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी भवन, शिक्षक आवास भवन का निर्माण कार्य शामिल है.

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