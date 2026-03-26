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'जहां आपने बिहार के विकास को लाकर खड़ा किया है, वहां से आगे बढ़ता रहेगा', CM के सामने बोले BJP अध्यक्ष

पटना में समृद्धि यात्रा का समापन ( सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल )

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को 1,056 करोड़ रुपये की सौगात दी है. समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर में अवस्थित ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां उन्होंने एक बार फिर बिहार के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे. वह बांकीपुर के विधायक हैं. हालांकि राज्यसभा के लिए भी चुन लिए गए हैं लेकिन अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है. क्या बोले बीजेपी अध्यक्ष?: नितिन नबीन ने समृद्धि यात्रा की सफलता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आपने बिहार को विकास के जिस पैमाने पर लाकर खड़ा किया है. यहां से जो आगे का सफर है, वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आपने (नीतीश कुमार) बिहार को उस बुरे कालखंड से बाहर निकाला और आज बिहारी कहलाना गर्व का एहसास दिलाता है. आपके साथ बतौर विधायक और मंत्री बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इसके लिए आपका आभार जताता हूं. "माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं. आपने जिस तरह से इस यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में उत्सव का वातावरण का निर्माण किया है और आपने बिहार को विकास के जिस पैमाने पर लाकर खड़ा किया है. यहां से जो आगे का सफर है, वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा."- नितिन नबीन, बीजेपी अध्यक्ष सह विधायक, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना में समृद्धि यात्रा का समापन: मुख्यमंत्री ने पटना जिले में 473 करोड़ रुपये की लागत से 761 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 583 करोड़ रुपये की लागत की 612 योजनाओं का शिलान्यास किया. सीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया. अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने 25,883 जीविका स्वयं सहायता समूहों के 2 लाख 6 हजार 989 दीदियों के लिए बैंक ऋण के तहत 5 अरब 19 करोड़ 26 लाख रुपये का सांकेतिक चेक, आयुष्मान कार्ड, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का सांकेतिक चेक, कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि लाभुकों को प्रदान किया.