नितिन नबीन के नामांकन में छत्तीसगढ़ के कई नेता हुए शामिल, CM ने कहा- प्रदेश में और मजूबत होगी BJP
BJP में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. इसके तहत बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने नामांकन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 19, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 6:37 PM IST
रायपुर/दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत 19 जनवरी को नामांकन की कार्रवाई पूरी हुई. इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया.
20 जनवरी को औपचारिक घोषणा
नितिन नबीन के नामांकन के दौरान पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके प्रस्तावक बने. इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नामांकन का समर्थन किया. पार्टी सूत्रों के अनुसार, 20 जनवरी को नितिन नवीन के नाम पर औपचारिक घोषणा की जाएगी.
छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे. इनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री टोकन साहू, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और सांसद शामिल रहे.
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ काम करने वाला एक मजबूत और अनुशासित संगठन है. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पार्टी की संरचनात्मक एकता, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
नितिन नबीन का छत्तीसगढ़ से जुड़ाव
सीएम ने कहा कि नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वे पहले राज्य के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. नितिन नबीन के मार्गदर्शन में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बना. छत्तीसगढ़ में भाजपा की मजबूती और चुनावी सफलता में उनका अहम योगदान रहा है. उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक मजबूत होगी.
ओपी चौधरी भी बने प्रस्तावक
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी नितिन नबीन के प्रस्तावक बने. उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है. ऐसे में भाजपा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 45 वर्षीय नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा.
पीएम मोदी के विजन का उदाहरण
ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने राजनीति में ऐसे एक लाख युवाओं को लाने की बात कही थी, जिनके परिवार में पहले कोई राजनीति में नहीं रहा हो. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन इसी विजन का सशक्त उदाहरण हैं.