नितिन की टीम नवीन का ऐलान, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य और गजेंद्र पटेल शामिल
बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान, लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महासचिव बनाये गये.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 3:53 PM IST
भोपाल: बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की इस टीम पर सबकी निगाहें थीं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दिल्ली में ही हैं. माना जा रहा है कि इस टीम के साथ बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन एक बार फिर दर्ज हो रहा है. बीजेपी के देश के आदर्श संगठनों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश से दो चेहरों को इस टीम में जगह मिल पाई है. भाजपा नेता लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है.
ऐलान के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली पहुंच गये थे
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान आज सोमवार को हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह ही दिल्ली रवाना हो गये थे. इसके पहले मोहन यादव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से कल मुलाकात की थी. हांलाकि, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर अलग अलग केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने का भी है. मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के सिलसिले में वे केन्दीय मंत्रियों से मिलकर उनसे बातचीत करेंगे.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
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मध्य प्रदेश के इन दमदारों ने भी जोर लगाया है
मध्य प्रदेश बीजेपी शासित उन राज्यों में शामिल हो चुका है, जहां पार्टी में कद्दावर नेताओं की भरमार है. मोहन कैबिनेट में जगह नहीं बना सके पार्टी के कद्दावर नेता भी टीम नबीन के एलान के पहले दिल्ली दौड़ लगा चुके थे. इनमें सबसे मजबूत नाम गोपाल भार्गव का है. पूर्व मंत्री और बुंदेलखंड के कद्दावर नेताओं में शामिल गोपाल भार्गव लंबे समय से मंत्रिमण्डल में शामिल किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन बताया जा रहा है कि टीम के एलान के पहले दिल्ली में नेताओं से मेल मुलाकात की फेरी शुरु कर दी थी.
कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, "बीजेपी में गुटबाजी इतनी हावी हो चुकी है. कि नेताओं की गणेश परिक्रमा के बिना अवसर है ही नहीं. इसलिए मध्य प्रदेश के नेता दिल्ली दौड़ लगाते रहे. लेकिन बीजेपी की नेशनल टीम के लिए जो नाम उछाले जा रहे हैं उनका हश्र भी वही ना हो जाए जो राज्यसभा चुनाव के समय और फिर दतिया उपचुनवा के समय नरोत्तम मिश्रा का हुआ था."